勁傳統！蘇麗珊守住習俗　初一唔洗頭

藝人蘇麗珊最愛農曆新年，因為可以放肆勁食，她笑言抗拒不到蘿蔔糕及年糕，甚少入廚的她在自家食店煎糕食，食得津津有味，她更特別炮製新年限定的撈起，希望新一年撈到風生水起。她指家人習俗年初一不能洗頭，她從未破戒：「因為會唔好運，有年好眼瞓，但都撐到過12點先洗頭。」身為家中獨女的她有很多表兄弟姊妹，她們年初二會一起打麻雀耍樂，叫晒炸雞、薯條和薄餅等外賣，她好期待這個聚會。

對於老友湯怡宣布結婚兼有喜，她笑說：「我唔係早知好多，我知佢一向好鍾意家庭、小朋友，我知道咗都好驚喜，我話『咁快嘅，你爬我頭』，作為朋友望到佢開心就夠。」有男朋友的她可會急起直追？她笑說：「都唔使嘅，細個時候我覺得28歲應該結婚，但我依家已經28歲，冇所謂。（同男友有冇計劃？）大家有共同目標嘅。」

去年她除了投資食店、按摩店，最近與拍檔投資6位數整麵包品牌，她說：「望到個麵包發脹到出爐，成間屋都係麵包味，個感覺好享受。」目前她的麵包只是網售，每逢五、六；日，每日整200個麵包圈，她希望將來開一間咖啡店，有自家的Bagel。演戲方面，去年她拍了一部電影及電視劇，自覺好彩，新一年她希望身體健康，她說：「唔知係咪年紀開始大，發現身體冇咁健壯，以前好捱得，通頂使乜瞓，但依家覺得體力不繼，瞓極都唔夠，所以都提醒大家要留意身體。」

場地：圍威喂荃灣