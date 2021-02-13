刨到手指爆缸！AGA加料炮製「血染蘿蔔糕」

叱咤歌后AGA（江海迦）每逢農曆新年都會全家總動員出動炮製愛心蘿蔔糕，卻自爆有年發生血光之災玩「加料」！新一年新希望，她決定一改做「夜貓」寫歌習慣，拉大隊早起開工錄音。

踏入牛年，AGA率領3位環球新單位包括Mike（曾比特）、Gary（趙浚承）及組合石山街齊齊拜年，更是她首次跟師弟妹見面，心情既開心又緊張：「睇到好多新進唱作歌手入行，各有獨特嘅聲音、故事、風格，覺得好正，勾起好多自己初入行嘅回憶！」又搞笑話被一眾新人包圍似「升呢」做「奶奶」要派利是，問到去年屢獲音樂大獎的她，開工利是會否加碼？她笑說：「盡量啦！都係入行幾年後有個前輩教話要派，係代表好運嘅意思。」

提起過年習俗，眾人表示都會跟足傳統，Gary特別指初一至初三有通宵開燈，寓意燈火通明；石山街成員Yeung Tung謂逢初一都不會洗澡，免得將好運洗走；Mike表示於初一食長壽齋，為取其好意頭；至於AGA就話年年都會同屋企人整蘿蔔糕，化身學徒幫手刨蘿蔔，自爆最難忘的是有年出意外受傷，特製「血染蘿蔔糕」：「刨到啲手指搞到滴晒血！所以大家明點解我仲係學徒階段，佢哋仲未放心畀我掂佢哋啲嘢嚟煮。」而為健康着想，自去年起AGA都會挑選健康食材整糕：「屋企人年紀大，加上自己好鍾意食，健康啲食多咗唔使減得咁辛苦。」

今年初二便「啟市」返錄音室埋頭苦幹創作的AGA，自言只得初一會去拜年，並大爆屋企人起初都有詐型，不過慢慢都習慣她「工作狂」性格：「有好多後期嘅製作，趁大家新年放假追番啲時間，已經連續3年係咁。」同時她定下新一年目標，希望調整生理時鐘，於日頭工作：「太多年都係夜晚3、4點寫歌，但隨住年紀嘅增長就唔得，啱啱錄新歌就Call大家朝早11點開始錄音，個個一開始都好似喪屍咁，哈哈！經過上年全年疫情，覺得身體健康真係好緊要，又希望今年可以分畀屋企人嘅時間多啲。」另外，3個單位新人均希望疫情盡快完結，可以唱Live親親Fans，再指之後想跟不同的音樂人交流。