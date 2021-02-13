入廚黑歷史！陳詩欣煲湯出事　全家人飲到嘔

明天初三適逢情人節，「甜姐兒」陳詩欣決定製作又靚又好食的伯爵茶蛋糕送給大家，希望大家可以像她一樣甜到入心！見她果然有入廚經驗，整蛋糕都完全難她不倒！現與圈外男友熱戀的她，曾經為對方整生日蛋糕，但就被對方「嫌棄」，她笑言：「我覺得幾靚同幾好食，但佢就覺得好似燶咗咁，但其實嗰款蛋糕個面真係黑黑地㗎，所以其實係冇問題。」

她又自爆真的曾有下廚失手的經驗：「試過煲湯煲到嘔，因為我睇個食譜話豬肉係最後先放，我就真係最後15分鐘先放豬肉，但原來湯表面係熟咗，但其實豬肉入面係未熟，就搞到成煲湯仲有啲菌，我同屋企人一齊飲咗，但去到凌晨時我胃痛到起身嘔，發覺原來其他人都同一時間一齊嘔，之後全部人一齊攤喺梳化度，我仲要嘔咗2次，好彩嘔完之後就冇事，但嗰次之後我冇再煲過湯，個個都求我唔好再入廚房，哈哈。」但她澄清不是「地獄廚神」，只是一時失手：「除咗嗰次其實我煮其他都好成功，我最鍾意係煮中餐、家常小菜，因為其實我阿爸係大廚，冇可能個女煮嘢食會咁㗎嘛！」

提到情人節適逢赤口，陳詩欣笑言男友已醒目事先訂了餐廳：「因為佢好驚初三會鬧交，哈哈。」又自爆兩人經常吵架：「因為我可能成日好多嘢都好執着，所以都易鬧交，但其實都係為咗好小事而起爭執，例如可能我哋擺咗啲嘢喺度，然後大家唔執，我叫佢執咗佢，佢就話我做咩唔執，係好小學雞鬧交，而唔係面紅耳赤鬧交，講完之後大家又好番㗎啦，哈哈。（佢有冇試過激到你好嬲？）曾經有1次我嬲到走，因為佢遲成大半個鐘，我有少少忟，等等吓頂唔順走咗番屋企，然後佢嚟我屋企樓下氹番我，其實我好易氹，個個朋友都話我太易氹啦。」

場地：La Viña