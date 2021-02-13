牛年唔封胸！樂宜承諾繼續性感：粉絲唔鍾意文青

擁有34C Big爆上圍、社交網擁有超過40萬粉絲嘅「宅男女神」樂宜，趁住牛年到來，大解放騷出事業線化身乳神，為牛年升溫！與眼鏡店太子爺黃俊輝愛得甜蜜嘅佢，預告牛年唔會封胸，繼續發放福利照粉絲，更自爆大部分性感照由男友操刀，佢話：「今年冇咩公開活動，少咗同粉絲接觸，等佢哋唔好忘記我，所以影多啲性感照顧佢哋。曾經試過唔同造型，想文青啲，但粉絲唔鍾意。（男友介意？）佢要睇吓咩相，有啲係佢影嘅話，佢就唔介意。（佢幫你影性感相？）係呀，佢依家學影相，幫我影得靚啲，其實最重要係佢想自己操刀，唔想我畀人睇蝕，我同佢都拍咗兩年拖，佢都好了解我，知道我好鍾意影性感相。」而講到過年習俗，佢話每年必定會買定紅色內衣過新年，希望可以旺事業及財運：「每年會添紅色新內衣旺一旺。（着住賭錢？）我又唔識賭錢喎，但我點都會着住。」

過往農曆新年，樂宜必定出國打碟搵銀，但今年因疫情關係，會留港同家人度過，佢話：「今年都會留多啲喺屋企，同屋企人一齊過，因為今年都會少去拜年。（有咩習俗？）年初一會同屋企人喺屋企食齋，初二拜年，往年新年多數出埠做騷，但今年飛唔到，應該留港。」雖然收入大減，但過去一年佢自我增值，學習紫微斗數，望挑戰麥玲玲：「今年疫情影響，大家都好似多啲睇命理方面嘅嘢，所以都想睇吓自己來年會點。（批自己點？）睇到呢幾年運程都幾好，我可以加多啲人工，算到可以加3倍人工嘅。（有冇幫朋友批過？）都係練習當中，現階段都係同屋企人睇吓先，睇吓有咩要注意。睇到佢哋之前發生過啲咩事，佢哋都覺得OK。（挑戰麥玲玲？）都好呀，都係新嘅發展！」

場地：Da Filippo Trattoria＠Harbour City