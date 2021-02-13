李彩華Ready再愛　羅子溢冧掂No.1美女搵番初戀

藝人羅子溢與李彩華（Rain）在新劇《家族耀榮》飾演一對，不乏浪漫場口，寄望成為觀眾受落的「螢幕CP」。談到首次合作，子溢透露獻出「第1次」﹕「我要對住Rain唱佢嘅歌，緊張到爆！（鍾意唱歌？）我寧願拍喊戲，或者愛情動作片囉！（試過對住太太楊茜堯唱？）我唔會對住佢唱，收錢㗎！」

寄望桃花運爆發

回復單身不久的Rain，直言已調校好心態，準備再墮愛河。全程笑靥如花的她，不否認有追求者，但情人節冇着落，子溢即自告奮勇說：「我有介紹喎！啱晒你條件添！」Rain即笑說：「真嘅話，包封媒人利是畀你。」新一年她寄望桃花運爆發，但不想再婚：「起碼呢刻係咁諗。（有另一半）有時都幾煩，好似我上一段咁。（前夫）就極唔想我拍親熱戲。（再拍拖會公開？）我真係冇乜所謂，只係擔心如果分手，又要喺社交網或者對媒體交代啫！」

小別兩個月成陌路

至於子溢跟愛女「小珍珠」小別兩個月，他苦笑說：「都預咗，點知佢真係唔認得我，返屋企抱佢嗰陣，佢即刻爆喊！（點算？）我化身人肉升降機，抱高佢飛嚟飛去同佢玩，幾日後，初戀嘅感覺終於返嚟喇！」「寵女狂」的他更無懼太太呷醋，公開示愛：「我個女係全世界最靚嘅女生，冇人可以取代到佢。」

被嗌過多再仔

於疫情下過年，他的「晒女」大計失預算：「囡囡第1次過年，原本諗住幫佢扮靚靚，四出見吓長輩，依家都會幫佢扮靚，但改為喺屋企影相留念囉！（情人節有咩驚喜畀太太？）仲諗緊，今年點都要做啲嘢。」Rain即搭訕：「因為想生多個仔？」令他一臉尷尬！

Outfit： Guilty Parties (Styling by @wwchezw)