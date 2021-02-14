【是日通勝】（一點居士）

辛丑年正月初三癸巳水平日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午7時至9時

凶時：下午1時至3時、下午3時至5時

宜：祭祀、祈福、飾牆

忌：出行、詞訟、鑽孔

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：1、3、4、6

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊

對另一半有期望，最好婉轉地表達，效果更佳！

金牛

感情豐富，易受感動，對另一半愈是體貼愈好。

雙子

談吐幽默吸引眾人目光，遇到心儀對象勿緊張。

巨蟹

出門或有艷遇，已婚者要把持住，勿放縱偷歡！

獅子

桃花旺盛，別具魅力，更有異性為你爭風吃醋。

處女

趁情人節相約伴侶吃一餐，慢慢享受箇中甜蜜。

天秤

身上散發迷人氣息，甚至有機會招惹狂蜂浪蝶。

天蠍

渴望得到異性關愛，但要記住內斂易錯過良緣。

人馬

心情愉快，樂觀自信，單身者不妨開拓社交圈。

山羊

愛情運一般，跟伴侶對話切勿用上命令的語氣。

水瓶

宜靜不宜動，少到人多的地方，宜抽時間看看書。

雙魚

人際關係出現小風波，太計較會令心情更差。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）兔 桃花旺

（跌）虎 人緣差

鼠

目中無人易激怒另一半，兩性相處要互相尊重。

牛

行事要多作兩手準備，從商者要小心選擇夥伴。

虎

人緣欠佳，適逢赤口，切勿把家人當作出氣袋。

兔

桃花運不錯，即使與伴侶有矛盾也能順利化解。

龍

拒絕伴侶宜委婉點，易因先入為主而產生誤會。

蛇

感情生活愈簡單愈好，別再糾纏於曖昧關係。

馬

感情發展遇阻力，不妨給另一半送上一份禮物。

羊

春風得意，滿面桃花，不乏接觸異性的機會。

猴

得到伴侶的肯定與鼓勵，事業與財運也受惠。

雞

用心聆聽另一半心聲，可令感情進一步升溫。

狗

愛情與財運均朝利好方向發展，繼續努力吧！

豬

是日沖煞，異性緣一般，主動搭訕或會撞板。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

打響銅鑼 驅逐邪惡

一眨眼就是一天，一回頭就是一年。隨着立春已過，辛丑年已啟動了，正所謂「一年之計在於春」，我們應該為自己布好陣來應變攻守，這就是輸人不輸陣的道理。舉例，流年九紫桃花貴人星飛臨東北，桃花代表喜慶，如催旺人緣和姻緣，可在此方放9支紅色花，如果是鮮花就更好。今年立春日，我教了學員在南方布局接好彩頭，期望年頭順到年尾，方法是放盆水，上面加放蘿蔔，因蘿蔔寓意彩頭，其五行屬金，而南方有一白（水）財星飛臨，可馬上產生「金生水起」的卦象，寓意財源滾滾來。

中國人好講意頭和卦象，我留意到坊間有人因開壞了頭，或對卦象掉以輕心，導致失敗收場。我是研究學者，多年來根據古聖先賢幾千年的智慧，進行分析、統計，再配合現今社會環境去驗證，發現每年一開始，人們都會打響銅鑼，同樣地，馬季揭幕叫開鑼，股票上市則會叩鑼，理由是鑼的質地為銅，古時有甚麼疫情或妖魔鬼怪來犯，人們都會打響銅鑼，藉此驅逐邪惡；巧合的是，上年政府推出銅芯口罩，專家解釋內含銅元素可防疫，真妙。其實銅鑼還有好多用途，我的客人和學員一定有銅鑼在家，上次在電台講完銅鑼效應後，某國貨公司樂器部更一度買斷市！

順帶一提，春氣始建，萬物萌發，中華文化強調人與天地五行需要互補平衡，因此按節令養生也很重要。