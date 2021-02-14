【3個條件】佘詩曼培育接班人　遇啱對象即拍拖

藝人佘詩曼近年事業平步青雲，賺到盆滿缽滿，新一年她獻上獨門催運秘笈，希望大家財源廣進，得心應手！向來率性的她直言，今年不論工作或姻緣，都打算遇到好就「拍」，又有意發掘一個「小佘詩曼」，首要條件是有她咁好「戲」，而且美貌與智慧並重！

阿佘近年專注於內地發展事業，名利雙收，上月底她終完成工作返港，陪媽咪過年，她說：「大年初一呢啲重要日子，可以同家人一齊過，係好幸福嘅事。抗疫期間，媽咪好乖成日留喺屋企煮飯仔，佢同我講，成年咩都煮過，所以我可以盡情講鍾意食咩餸菜。我覺得每個仔女都愛自己媽媽嘅獨特味道，我最鍾意飲媽咪煲嘅老火靚湯，仲有，佢整蘿蔔糕好厲害，好味之餘，仲會整好多送畀朋友，一次過可以整2、30底，我都有幫手，順道偷吓師。」

愛情事業冇時間表

問到有否買桃花催旺姻緣運，她直言向來都有用鮮花布置家居，又自爆在花市買了一棵很靚的桃花，希望行番個桃花運：「不過認真講，感情事隨緣啦！事業、工作、家庭、愛情全部好當然完美，但我一向冇設定時間表，總之遇到好正嘅劇就拍劇，遇到好電影就拍電影，遇到好嘅對象咪拍拖。」

被指年賺過億的她是圈中的「億萬富婆」，拍劇之餘，又有否投資大計，或開公司培訓新一代？她坦言：「今年我希望拍一齣自己喜歡嘅時裝劇，依家有好多部傾談中，投資我就冇乜，反而培育下一代有諗過吓，如果發掘到另一個『佘詩曼』，好似幾得意、幾有意思咁！不過我未有好詳細咁計劃過，等我再諗諗。」問到要做「小佘詩曼」有甚麼首要條件，她笑說：「梗係要美貌與智慧並重，最重要係對演戲有興趣！」

公開獨門「發達秘笈」

每年食完團年飯，阿佘都會與家人、朋友一起「發新年財」，由年三十晚玩到大年初一，身為「財」女的她更大爆「獨門催運秘笈」，就是爭住第一個做莊，她開心說：「每年我都會爭住做莊先，通常做莊都會贏錢，攞個好意頭！不過今年可能要小型啲，同屋企人幾個玩吓，我亦會準備新衫、睡衣、拖鞋，象徵新一年有個新開始。」

返港這幾星期，阿佘忙住約好朋友相聚，由於疫情關係，過往大多成班朋友一齊見面，今年只會約兩、三位好友在家吃飯：「出去只可以兩人一枱下午茶、午餐團年，數數吓我都食咗10餐，相信大家都同我一樣，不過唔緊要，希望疫情盡快過去，2021年大家都會更好！」

服裝提供:Sandro、Giuseppe Zanotti

化妝:Katherine Lo

髮型:Lorraine Lam @Hair Culture