情人節撞赤口　林淑敏許家傑有計避「開年」

劇集《愛．回家之開心速遞》人氣CP「大小姐」林淑敏及「送水輝」許家傑，喺劇中非常恩愛，兩位趁住今日情人節及赤口，「少說話，多做事」，製作蛋糕令甜蜜日子甜上加甜，見許家傑發揮小宇宙，製作鯉魚蛋糕，而林淑敏則製作熊啤啤蛋糕，象徵情人節甜甜蜜蜜！

今年情人節撞正初三赤口，兩位不約而同笑言要「少說話，多做事」，希望將鬧交風險減到最低，林淑敏說：「情人節梗係喺屋企瞓番餐好，可能喺網上同朋友拜年，但其實我覺得情人節同其他日子冇分別，都係咁過咋嘛。」至於許家傑則表示要保持心境和平，最好邊拜年邊睇電影，減低交流機會：「睇吓屋企人使唔使拜年，可能帶埋女朋友去拜年，仲要有心理準備唔好鬧交，個日要好和平，EQ好高。（禮物呢？）未買呀，可能封利是囉，哈哈！嗰日最好喺屋企睇番場戲，唔使講嘢就最好。」

講到今年確實過得不易，故她坦言唔會減少派利是，希望人人有利是，開開心心：「新年要開工都會派利是，等大家開開心心，所以絕對唔會唱少錢。」他在旁拜年𢭃利是，但遭到對方「還擊」：「唉，我來來去去咪畀封20蚊你，我今年特登去唱1張20蚊紙，只係畀你1個！」

場地：WHIZBO KIDS CAFE