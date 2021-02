憑漫威(Marvel)超級英雄「鐵甲奇俠」而令事業咸魚翻生的荷里活紅星羅拔唐尼(Robert Downey Jr.),日前於中國社交網站貼近照留言賀新年!

在內地出晒名多粉絲的他,更穿上印住「詠春」和木人樁圖案的T恤祝內地粉絲牛年快樂,並留言:「Happy Chinese Niu Year to my tie fans! Niu nian niu hong hong! With love。​​​​」(中國牛年快樂,我的鐵粉們!牛年牛哄哄!愛你們)難怪內地的粉絲都留言大讚他超可愛!

查實羅拔一向對功夫情有獨鍾,由於他自小以李小龍為偶像,所以他在美國已跟葉問早期弟子張卓慶傳人Eric Oram師傅學詠春多年,他曾表示詠春讓他學會自律,走過人生低谷。而到他走紅時亦經常在《鐵》片中穿着有李小龍肖像的T恤出鏡,並在片中打木人樁騷身手。