【李居明大運同行】子女不被人欺負靠隻樽

今日年初三赤口，一切低調，為大家說說子女文昌！

子女在學校被人欺負，父母一定不甘心。馬上為子女買一個漂亮的花樽，擺放在東方，今年的四綠文昌位，或者他書枱的左方青龍位，子女馬上有好人緣，得到老師的讚美和同學的喜愛，被人尊敬，便有自信心，成績最差的人也會變好！花樽愈貴愈大愈好，愈受人尊敬。花樽不可放在腳邊，被人貶低，切記、切記！

小孩一生好運，必有一對正常而漂亮的眼睛和一把好聲。特別是嬰兒床頂，切勿放玩具或放一盞強燈，以免「鬥雞眼」的出現。鼓勵子女多朗誦，也是聲好的具體訓練法。子女的門牙一定要整齊漂亮，主一生婚姻幸福，稍一不妥馬上請教牙醫，要及早進行矯正牙齒。

子女的思想，控制在他們房間天花的燈飾，找多點燈泡的燈飾給子女，代表多計謀，考試前夕換一盞新的燈飾或燈泡，有助子女變得腦活神通旺文昌。但不要用奇怪形狀的燈飾。

子女成長，一定要教曉子女多吃魚頭！多吃雞蛋一定好運！但是要煲的，不是煎的。每兩周讓孩子吃一碗及第粥吧！

自小訓練子女要懂得執拾自己的東西，要學懂選擇及扔掉雜物。子女懂得扔掉雜物才會有成就。緊記：不扔垃圾的孩子一生無成就。

子女長大，要令子女有人生的第一個財箱，放好自己的出世紙及銀行存摺等。帶子女一起開銀行第一個戶口。先要設計好簽名，這個很重要，簽名的方式也是一個運，宜好頭好尾，最後一筆一定要向上揚。

找出子女的餓命所屬。餓金的子女多飲牛奶，多用白色，打金鏈佩戴，餓木的子女一定要用水養四枝富貴竹來助運，餓火的子女要訓練他們吃辣，餓水的子女一定要訓練他們吃魚生及游泳。

父母可以教導子女寫出今年的十大願望，最好寫在紅色紙上，然後貼在房間的正西方，每天早上起床後朗讀一下十個願望，加持成真。這是父母送給子女最好的新年禮物！

明日大年初四是公眾假期，放假一天。但此天是開工大吉日，年初五反是凶日。明日教大家怎樣用年初四開工採個好運！