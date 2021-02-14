「最索丫鬟」心急拍拖　陳婉婷首選大食男

「最索丫鬟」陳婉婷去年靠直播殺出新血路，於「疫市」下仍日入5位數，新一年她更強勢回歸公仔箱，近日亮相ViuTV真人騷《家務戰場》，陪伴觀眾度過農曆新年。講到於節目苦練做家務，她坦言獲益良多，更能趁機活學活用洗邋遢迎新年：「最難忘係有次我哋要去南生圍一間古屋做清潔，入面有成足足80幾個蜘蛛網，仲要成張床都係床蝨，不過因為拍檔仲驚過我，我只好頂硬上，但都有好處嘅，拍呢個節目我學識咗好多清潔同收納嘅小知識，咁啱依家疫情冇請姐姐幫手，所以學識咗自己執屋過年都快手好多。」

她續指本身亦對下廚及做家務甚有研究，自認夠「GFable」，更坦言最希望牛年能「脫單」有拖拍：「真係好耐冇拍過拖啦，特別係今年經歷咗咁多起伏，加上自己年紀都唔細，覺得都係時候要考慮下搵番個伴。（有男士埋身？）有嘅，但依家真係唔敢出嚟見面，因為屋企有老有嫩，我自己特別小心，連朋友聚會都少去，所以都幾難識到異性朋友，希望遲啲有機會啦。（有咩擇偶條件？）我自己好鍾意食嘢，所以另一半一定要夠食得，好怕啲男仔仲細食過我。同埋希望搵到個可以『共富貴共患難』，試過有個男仔有錢嗰陣對我好好，反而冇錢嘅時候就話襯我唔起，但其實有冇錢唔係重點，最緊要係一齊過。」

場地：南瀛水產