公開6大凍齡秘訣！陳自瑤睇《本草綱目》過招畀阿女

藝人陳自瑤（YoYo）早前開設個人影片頻道，話咁快佢又出第2條片喇，今次題目係養生，佢仲大方分享凍齡貼士添！

佢自爆幾歲開始養生，因為細細個見到婆婆床頭有本《本草綱目》，咁佢就攞嚟睇，睇到上面寫住咩食物係熱性涼性，覺得好有趣所以開始研究！佢話要好好愛自己，其中一個方式就係「滋養自己」！第1件事一定會做嘅就係「每朝飲暖水」，用溫水滋潤身體又可以排走體內唔好嘅嘢！第2樣係自備暖水壺，出街定開工都會帶住，咁就可以隨時隨地飲到暖水！

第3就係「少飲汽水」，佢笑言有朋友上佢屋企問有冇汽水，佢就話淨係得水同紅棗茶或其他養生茶，冇其他嘢飲！第4就係「少食生冷嘢」，好似凍嘢凍飲，佢自言唔係咁「變態」，沙律壽司都食，主要係少掂直接喺雪櫃攞出嚟嘅食物例如雪糕，因為凍嘢好寒，仲從小培養囡囡少飲凍嘢！第5就係「每日拉筋」，因為未必有時間做運動，但拉筋可以舒緩成個身體，好過去按摩！最後1式就係「瞓前冥想」，因為有排好大壓力，有朋友就叫佢嘗試冥想，咁佢就開始咗，覺得好有幫助！

片段短短上載咗3日，已經超過7萬人睇，真係認真巴閉，唔少網民都讚講解好詳細，「不像其它人的影片看起來有點急躁」、「好鍾意YoYo拍啲片好實用好真實」、「呢個背景好靚，睇得好舒服」，真係好有心呀！