中國人傳統會於初二吃開年飯，初三赤口則會到廟宇拜神祈求好運，究竟當中有甚麼需要注意？當天吉時和大利方位在何處呢？一於請著名玄學家龍震天師傅，教大家如何在辛丑牛年運轉乾坤。

初二大利南方

相傳神明會於年三十晚至年初一休息，到年初二才正式歸位，所以中國人傳統會於年初二，一家大細聚首吃一頓豐富的開年飯。至於開年飯最好有9餸1湯，取其十全十美之意，菜式要有魚有肉，例如魚代表「年年有餘」、豬手有「橫財就手」之意、髮菜蠔豉寓意「發財好市」等。龍震天師傅表示，年初二的大利方位在南方，吉時為5:00pm~7:00pm，主人家或者一家之主吃開年飯時最好坐在當天大利方位，即南位來催旺運勢。

拜神郊遊轉運

根據傳統年初三為赤口，當天易與人發生口角爭執，故不少人會去廟宇或拜車公轉運，當天吉時為9:00am~11:00am，喜神位在東南方，各位一出門口宜先向東南方走，大約逛一兩條街吸取喜神福氣才去廟宇。另可買一個風車置於家中財位，牛年財位在正西方，可將風車擺放在屋企正西位，以保財運亨通。若果唔想人多擠迫去拜神的話，可考慮自駕遊或郊遊轉運，年初三的財位在正南方，建議去南區如香港仔郊野公園、大潭郊野公園或石澳郊野公園等，有助增財轉運之餘，呼吸一下新鮮空氣，人都精神啲！