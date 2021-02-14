今晚結局！《哲仁王后》金正賢與申惠善重逢上演咀戲

韓星申惠善與金正賢主演的tvN韓劇《哲仁王后》，講述生活在現代的型男廚師崔振赫，意外跌入泳池中，靈魂穿越到申惠善扮演的朝鮮時代王后身上，在與金正賢飾演的國王哲宗相處過程中產生感情，而劇集將於今晚結局，昨晚一集講到申惠善與金正賢在宮外重逢，未知二人能否一起克服危機上演大團圓結局。

昨晚播出的第19集講到深信金正賢仍然生存的申惠善出宮查明真相，而單戀申惠善多年的羅仁宇知道了對方的真正身分後，仍因為對她的愛而用性命去保護她，他臨死前叫申惠善一定要活下去，而申惠善之後與金正賢重逢，她激動地抱着對方痛哭，金正賢在為申惠善洗傷口時說：「我很想你，比起身體上的傷痛，我的心更痛，我不會再留下你一個人，對不起。」之後二人便上演激咀戲。

而金正賢與申惠善計劃再返宮中，金正賢更打算聽從申惠善的建議在政治上做出改革，他又問申惠善：「假如你是來自未來的話，你應該知道這場鬥爭的結局，到底最後會怎樣？」申惠善便說：「你會輸的，但我會為你賭上所有，反正這輩子已經這樣了，就算賭上所有東西也沒有甚麼大不了，已經將所有東西給你了。」金正賢承諾即使最後會失敗，也會盡全力做到最好：「雖然命運這東西很令人討厭，但我不會輕易就犯的。」

而在大結局的預告片中，見成功入宮的金正賢和申惠善被攻擊後倒地，流着血的金正賢與金太祐展開對決，他又大叫：「我是你所殺的孩子們的家人，我是你所踐踏的百姓的君主！」昨晚一集平均收視錄得14.2%，最高升至15.9%，在同時段劇集中收視稱冠。