情人節係好日！周杰倫都揀呢日宣布喜訊

2月14日情人節，呢個好日宜宣布喜事，藝人陳法拉同埋楊洛婷都喺呢日報喜，其實唔少藝人都鍾意喺呢一日同大家分享喜悅！

羅子溢楊茜堯

羅子溢（前名：羅仲謙）同楊茜堯（前名：楊怡）2011年拍劇集《On Call 36小時》撻着，2016年喺英國拉埋天窗，婚後佢哋一直努力造人，去到2020年2月13日，情人節前夕，兩人宣布造人成功，同年誕下女兒。

陳山聰

陳山聰2019年11月同拍拖5年嘅圈外女友何麗萍結婚，之後極速造人成功，喺2020年情人節宣布太太有喜，7月時太太為佢誕下B仔。

羅力威雨僑

羅力威同雨僑拍拖7年，2018年結婚，喺2020年2月14日情人節宣布有喜，雨僑當時留言：「祝各位情人節快樂！感謝主賜給我們這個寶貴的小生命，不知道你會比較像爸爸還是媽媽呢？」

周杰倫昆凌

周杰倫同昆凌2014年登記結婚，2015年誕下女兒Hathaway，去到2017年情人節，周杰倫晒出太太着泳衣凸肚照宣布喜訊，留言：「情人節，該媽咪的前世情人到來了，祝大家情人節『女子』快樂啦！」同年6月細仔出世，兩年內湊成「好」字，有心有力！