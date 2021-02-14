楊洛婷造人成功情人節報喜　自爆仲未知BB性別

藝人楊洛婷（Rabeea）與Dear Jane主音老公黃天翱（Tim）育有一女Tanya，成日都話要同老公再落力造人嘅Rabeea，今日終於有好消息宣布，就係佢再佗B，而佢自己就仲未知BB性別！

Rabeea喺社交網晒出孕照，見佢肚仔明顯凸出，全家着晒紅色衫夠晒喜慶，Tanya更作勢錫錫媽咪肚仔：「❤️情人節快樂！在象徵着愛的日子，沒甚麼比跟大家分享愛的消息更好！我們的第2位情人即將到臨。。。究竟他／她將會是『他的』還是『我的』前世情人？來看看今天剛在我的短片頻道中發布的第1個關於孕期的視頻 - 『宣布懷孕』！誠邀大家關注我的頻道，跟我一起度過這個甜蜜孕期！❤️💗」

Rabeea仲拍埋片講自己發現懷孕嘅過程，佢指自己去年10月左右開始反胃想嘔，喺屋企仲搵咗張過期驗孕紙嚟驗，見到兩條線嘅佢都仲係好唔肯定，不過都照同Tim講，之後佢哋再自行驗多幾次之後，先決定去搵中醫師確認懷孕。

興奮過後Rabeea就開始有唔同嘅懷孕之苦，除咗作嘔作悶之外，仲伴隨住鼻敏感、失眠、便秘、賀爾蒙失調等，不過照超聲波時見到BB畀預期大隻，佢哋都一樣好開心。而診所姑娘打嚟問佢想唔想知BB性別知時，佢竟然一口拒絕！

另外，佢亦拍低自己同各方親友宣布好消息時嘅反應，圈中好友好似唐詩詠、馮允謙等個個都擘大個口，唔敢相信，不過得到大家嘅祝福，Rabeea都話自己好有正力量。

Rabeea受訪時表示：「好開心，依家5個月，揀情人節宣布，係因為我成日話想要個前世情人，咁我自己又想神秘啲，仲未打開信封，睇吓自己忍到幾耐！預產期喺7月頭左右。」Tim表示：「短短時間已經收到好多朋友嘅祝賀同關心，感激！好開心呢個新年有一個好開始，藉着今日情人節同大家分享呢份喜悅，希望所有人都開開心心。疫情未過，太太呢段時間佗BB要特別小心，當然我都會特別照顧佢同注意安全。」