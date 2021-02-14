董嘉儀未收過花　等Gordon奪「第一次」

「宅男女神」大埔LuLu（董嘉儀）跟天堂鳥隊長Gordon的「戀情」炒到熱烘烘，女方怕醜承認互相了解中，希望再發展下一步。興趣多多的她，近日報讀插花課程再孖好友開設網上花店，又公器私用自送鮮花為樂。

LuLu於疫情期間自我增值，半年前開始學插花培養興趣，更即席表演插花，每個動作都仙氣逼人，而且相當專業！不過自認男仔頭性格的她，指開始學插花之前對鮮花一竅不通，其後才逐漸愛上：「雖然大家見我着裙，但其實我私下好Man，加上個人又心急，喺學習嘅過程中反而學識慢落嚟。」續自爆從未試過收花，問到會期待另一半送花？她搞笑話：「咁要幫襯我訂花喎！但又要識講大話，唔好畀我知，好矛盾，哈哈！」

近日盛傳她撻着Gordon，提起「戀情」時她即時面紅，笑說報道一出即收到四方八面的祝福，甚至連家人都有問起，不過為給予愛苗發展空間，就放棄追問。LuLu坦言跟男方約6、7年前因工作結識，一直都沒有聯絡，直至近日由做網友開始談心：「之後就約出嚟見面行山，咁大家都係單身，依家了解中。（佢讚你係好女仔。）多謝！哈哈！」對方是理想對象？她依舊甜說「了解中」，感覺對「戀情」大開綠燈：「希望理想對象嘅性格係專一，孝順同埋細心，慢慢嚟啦！（要摸清楚個底？）咁都要大家相處舒服，價值觀又唔太大出入，先可以行得長久。（Gordon爭啲咩？）睇緣分啦！冇得逼嘅，哈哈！」又稱不心急拍拖，始終以結婚為大前提，若發展有緣無分的戀情，最終只會Hurt到大家。

網上花店開業至今生意理想，她表示全靠身邊朋友鼎力支持，望今年內可以設工作坊開班教插花，為節省開支及確保花材完整，都會親自送貨，最難忘的是有次幫客人「箍煲」追回女友：「嗰次專登包靚啲，希望佢女朋友會回心轉意，好記得我送花束時，見佢都拎住個蛋糕，心入邊好希望佢事成！」