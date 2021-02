潮流興經典重拍　吳宇森周潤發舊作將翻拍

近年有好多經典翻拍成電影或電視,近期有多間電影公司紛紛宣布重拍多部舊作。其中包括好拍檔吳宇森和周潤發的作品!

近日有指吳宇森90年代荷里活賣座動作片《奪面雙雄》(Face/Off)將拍成新版,並找來今年怪獸系列大作《哥斯拉大戰金剛》(Godzilla vs. Kong)的導演Adam Wingard操刀執導。消息傳出後,Adam於社交網留言否認執導並更正是開拍續集,他將會寫劇本。上集兩位主角尊特拉華達(John Travolta)和尼古拉斯基治(Nicolas Cage)隨時有機會在續集中再度合作。而40年代小說《安娜與暹羅國王》(Anna and the King of Siam)近日亦傳出再度改編成電影的消息。小說除了被改編成音樂劇《國王與我》(The King and I)以及經典歌舞片之外,1999年亦再拍成電影版《安娜與國王》(Anna and the King),並由周潤發飾演暹羅王。據知新版將是重拍50年代的歌舞片版本。

此外,畢彼特(Angelina Jolie)與安祖蓮娜祖莉(Angelina Jolie)的定情之作《史密夫決戰史密妻》(Mr.& Mrs.Smith)亦宣布將重拍成劇集。男女主角改為黑白配,由男人男星Donald Glover與才女視星Phoebe Waller-Bridge合演。另方面,阿諾舒華辛力加(Arnold Schwarzenegger)90年代主演的賣座動作片《真實謊言》(True Lies)亦落實將拍成劇集。