情人節撞正赤口　甜蜜蛋糕封口

每年一度的情人節，除送花送禮物，今年剛好踏正赤口，為免吵架，不妨加一個主題蛋糕，甜甜蜜蜜開心Share，就夠晒Sweet。

蛋糕配鮮花

中環香港四季酒店推出的紅莓荔枝玫瑰蛋糕，食材主要是紅莓忌廉和荔枝玫瑰餡，表面還有心型香檳啫喱，加幾片玫瑰花瓣，畫龍點睛，最開心是情人節精選還有一束鮮花，一次過送給對方，肯定好冧。

當造日本士多啤梨

香港瑰麗酒店餅房Butterfly Patisserie推出的心型日本士多啤梨戚風蛋糕，當造水果配上北海道忌廉，配搭簡約，紅白相襯，不用太花巧已很吸睛，最啱愛簡約的情侶。

敲出驚喜

聖安娜餅屋推出的「敲敲蛋糕」Love Crystal Ball，情侶們可拿起小木錘敲開粉紅雲石紋外殼，就會發現內裏有個粉紅色的心心，朱古力蛋糕內還有黑車厘子啫喱及忌廉，有得食有得玩。

盛放玫瑰

Häagen-Dazs 推出雪糕蛋糕「紅玫魅影」，造型似一朵盛開的紅玫瑰，最適合熱情如火的另一半，花瓣內是士多啤梨味雪糕，在2月7日前預訂，可享有85折。

本地賞櫻

金鐘港島香格里拉大酒店推出的粉紅色櫻花車厘子心形蛋糕，外層就是日本櫻花慕絲，切開會吃到杏仁海綿蛋糕、雲呢拿忌廉、車厘子啫喱和白朱古力珍珠，滿滿口感外，還彷彿讓人置身日本賞櫻。

微醺酒香

Lady M和香檳品牌合作，於2月推出限定的香檳千層蛋糕，內裏是士多啤梨忌廉，表面是閃閃發亮的香檳啫喱，吃一口即感受到酒的花香和果香，Aftertaste則有士多啤梨香甜的氣息，細緻幼滑，就算不能喝酒，也可感受到微醺滋味。

西班牙風味

西班牙蛋糕品牌La Viña特別推出的限定粉紅朱古力磅蛋糕套裝，以清新的伯爵茶和玫瑰配搭，茶香和花香互相融合，再配合新鮮雜莓，酸甜度剛好，入口富層次。

仙氣紅鶴

健康烘焙店The Cakery設計的Love Blossoms，就以仙氣十足的紅鶴做主角，周邊配上純素士多啤梨忌廉、新鮮小牡丹和玫瑰花，整個蛋糕是純素出品，健康又立體。

酸甜雜莓

Urban Bakery於2月推出限定的雜莓紅絲絨軟芝士忌廉蛋糕，選用Mascarpone Cheese製作，每層蛋糕中間都有濃濃的雜莓忌廉，再鋪滿鮮莓，香滑又酸酸甜甜，2月11日前預訂或選購，更有85折。