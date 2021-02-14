前年回復單身　宋仲基拍片谷新劇自爆享受獨處

前年與女星宋慧喬離婚的韓國男神宋仲基，主演的tvN新劇《Vincenzo》將於周六接檔《哲仁王后》首播，電視台昨日公開他與女主角全汝彬的訪問影片，早前透露今個農曆新年將會在拍攝中度過的宋仲基今年似乎會單身過情人節，而他在受訪時更表示很享受獨處。

片中宋仲基介紹自己在劇中的角色是「米蘭出身的黑手黨顧問律師，是在意大利十分殘忍和極惡無道的顧問律師。」又透露他是決定接拍《Vincenzo》是因為覺得這部劇本的故事很愉快、痛快和暢快。

當問到他覺得自己與角色有甚麼共通點時，他便自爆與飾演的角色同樣享受一個人的時間，拍檔全汝彬即驚訝地說：「你在拍攝現場很照顧其他人，還以為你很喜歡和很多人在一起。」談到不同之處，宋仲基就表示劇中角色經常穿得十分正式和古典，但他平時就喜歡穿休閒服。

問到覺得《Vincenzo》怎樣的劇集時，宋仲基就指劇集帶給他治愈的感覺：「《Vincenzo》的拍攝現場是最愉快的。」問他會否想挑戰喜劇時，他便笑指拍喜劇雖然很難，但覺得很有趣。

另外，所屬的HiSTORY D&C事務所今日宣布宋仲基開通官方社交網，預告將在該帳號公開宋仲基的近況，並率先公開3張他的新照片。