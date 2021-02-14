2月14鬥恩愛！李嘉欣依偎老公　古巨基晒餅印全家福

大年初三適逢情人節，好多圈中情侶都攞正牌放閃晒恩愛。「大美人」李嘉欣同老公許晉亨結婚12年，感情十分恩愛，佢喺社交網晒出甜蜜合照，並祝天下間有情人終成眷屬、甜甜蜜蜜！

早前宣布雙喜臨門、即將下嫁麥秋成嘅湯怡，晒出新嘅搞怪婚紗照，兩人一齊手持炸雞，更互咬一邊爭一塊雞皮，志趣相投！佢仲笑言：「愛在蜜園，一切從炸雞開始，食炸雞，一定要食埋雞皮！#你食炸雞我食雞皮#我食炸雞同所有雞皮」

「絕世好爸」古巨基（基仔）去年榮升爸爸，呢日都大晒一家三口餅印全家福，佢哋一致地笑到見牙唔見眼，非常溫馨。基仔留言：「三口子一致的笑容，無價！這個笑容，給我無窮無盡的力量。2月14情人節快樂❤能有妳和Kuson真好❤」

佗緊BB嘅余香凝正式公開老公陸政渡（Tim）個樣，之前佢結婚時曾晒出婚禮片，但全程都唔能夠清潔見到Tim個樣，只係臨尾全樣出現2秒。

名媛諸葛紫岐（Marie）為薛嘉麟誕下兩個寶貝仔Arthur及Andersen，不過Marie都好識增添夫婦生活情趣。佢上載一張打扮成美少女戰士嘅相，老公則公主抱起佢，Sweet到爆！

陸浩明（6號）與模特兒女友陳詩欣（Ayan）拍拖8年，經常糖黐豆咁難捨難離，呢對小情侶認真冤氣！今日6號話女友叫佢瞇埋眼，並送上禮物，見到6號滿臉唇印，再睇埋佢個樣就知對呢份禮物有幾滿意啦！

女神舒淇與老公馮德倫一向愛得低調，今日佢一如以往，寧願晒出與好友林熙蕾舊相，都唔肯晒夫妻合照。佢仲叫好友做「老婆」：「親愛的老婆 感恩相遇相識相知二十多年❤️情人節快樂🌹 未來繼續相愛」