晒旗袍硬撼馮盈盈　江嘉敏否認Del網民留言

藝人江嘉敏日前喺社交網晒出18歲旗袍照硬撼「死敵」馮盈盈，爭妍鬥麗，好多人自然即將兩人比較。有指網民留言讚馮盈盈比佢靚「fyy靚好多」，事後被佢刪除。佢受訪時表示：「我只會delete色情、有粗口嘅留言，其他留言絕對唔會delete，我唔會浪費時間做呢啲事。我都冇睇到呢個留言，我有時間都專心鑽研新劇反社會人格角色，同埋都要上演技堂，有時間都要嚟瞓覺啦，唔得閒做埋呢啲咁無聊嘅嘢。」

另外，由佢主理、作環保慈善用途嘅網店自開業以來都惹來唔少「爭議」，最新就有網民指網店簡介中刪除咗「義賣」字眼，疑似跪低，佢繼強調非慈善機構後，再度澄清：「點解刪除咗『義賣』字眼？係因為有朋友善意提醒我，喺香港如果做有關慈善機構方面嘅嘢係要申請牌照，所以我即刻澄清番，我哋從頭都尾都冇講過係慈善機構，只不過我哋嘅原意係想大家環保啲、認真諗過先買，所得收入係會捐畀機構幫助有需要嘅人，所以我哋先打咗『義賣』呢2隻字，依家為免大家有咩誤會或者有咩法律上嘅問題先刪除。」

佢再三表明整個過程完全公開、公正、公平，冇秘密、甚至隱瞞可言：「如果唔係做咩用自己個名做網店個名，哈哈！由始至終開網店嘅諗法、初衷都係一樣，首輪公開投票係捐去流浪貓狗機構，而呢個係我平時都有捐開錢，依家同小助理商量緊就咁捐錢好、定買啲物資去，然後叫埋啲Fans做義工，好似比較有意義，新嘅1年希望大家支持繼續環保，都好多謝大家咁支持我間網店，一齊幫助有需要嘅人！」