【經典女神】YoYo「自」在人生

「女人四十」，有人認為青春已逝，最光芒的時期過去；有人認為是人生另一轉捩點，對年尾將踏入40歲的陳自瑤（YoYo）而言，「女人四十一枝花」，人生閱歷展開新Chapter，反而活得更精彩，直言最喜愛現時階段的自己。拍拖、結婚、生小朋友，經歷了3大女人必經階段，2011年與王浩信奉女成婚，9年間屢傳感情有變，惟 YoYo一直保持沉默態度，工作以外就只有專心湊女，極少提及婚姻，不時在社交網分享鼓勵女性自愛的語錄，最近更開設個人頻道進軍KOL界，分享正面人生觀，網友總結YoYo 5大終極自強金句：

「我會變得更好，因為你，但不是為了你」

「其實世上並沒有最好的選擇，只有讓自己的選擇變成最好，如此去想去做，才能讓自己的路變的更寬，世界變的更大。」

「女孩子要努力令自己變得優秀而強大，可以做自己的女王，有自己的底氣，活出自己想要的模樣。」

「誰說花一定要等人送，自己喜歡的花自己買，女生一定要懂得好好寵愛自己。」

「活得是否快樂幸福，取決於心態，不是為了那些風景，而是為了遇見自己！」

由稚氣女生蛻變成熟女人，心態與人生觀有所改變，唯獨樣貌多年無變，索足39年，上至熟男、下至小鮮肉，俘虜盡天下男士心。她19歲入行任職模特兒，曾拍劉國昌執導、杜琪峯監製的青春電影《愛上我吧》，早已擔任女主角。23歲加入無綫，於劇集《赤沙印記@四葉草》化身孖辮妹打排球，包包面清澀帶稚氣，此角為其提升知名度，帶來更多大小劇集演出，去年終於憑《那些我愛過的人》中飾演「錢莉媛」獲提名「最佳女配角」，演技備受讚賞。

------------------------------------------

弱水三千，靚女如雲。繽FUN專題「經典女神」，女神純美芳華，瑰姿艷逸，彼時此刻，一一再現，溫故「姿」新，彌足珍貴。美麗，不厭百回看。