【心理測驗】情人節吹奏　畫出你的戀愛態度

又是一年一度的情人節，在這個遍地都冒着粉紅泡泡的日子，你到底是散發泡泡的哪兩位，還是被泡泡圍攻的哪一位呢？如果是今天沒有節目的單身朋友也請不要灰心，不如玩一玩有關愛情的心理測驗，讓你更好的調整自己、邂逅愛情啦！網上流傳一道來自韓國婚介公司的戀愛觀心理測驗，據說可以助單身朋友找到單身的原因，更有助蜜運中的戀人變得更親密，而過程只需畫一條線，到底準不準？不如一起一探究竟吧！

【問題】

在兩條縱向直線之間，憑直覺畫多一條直線把兩者連結起來，你會怎樣畫？

A.正中間的平行線

B.上下邊緣平行線

C.頂點對角線

D.隨意的斜線

【結果分析】

A.提防變身霸道情人

在戀愛之中，你是較容易「自我中心」的人，這可能跟你的個性比較急或強勢有關。由約會的內容到吃飯的地點，經常都是一個人做決定，較少與對方商量，會有「自己覺得有趣，對方應該也喜歡」的錯覺。如果你有類似的行為，記得在每次做決定時多關心對方的感受，不要漸漸變成霸道情人。

B.要注意情感的平衡

不喜歡受束縛的你，同時也不會束縛對方，想要給彼此有自由的空間。雖然給予對方自由是一個優點，但過於的自由和不刻意經營維繫的感情，會令雙方漸漸失去親密感，甚至產生距離感，因此需注意一下愛情與自由間的平衡，以免時間一久，會由戀人變成友人。

C.愛情依賴者

你在戀愛中會處於一個較被動的位置，比起自己的意見，更偏向跟隨對方的意願，事事交予對方做決定，有對方的帶領，會讓你更有安全感。不過事事以對方為中心，容易忽略自己的感受，漸漸失去自身的光芒，令你變得小心翼翼，同時亦會成為對方無形的壓力。

D.愛情雙面人

戀愛之時，你會有着雙重臉孔，表面上站在對方的立場思考，像天使一般支持和跟隨對方的意願，不過最終的決定，還是會按照自己的想法行事，是一個既聰明又難以捉摸的人。建議多與對方交流，分享自己心底的想法，讓對方更了解你，彼此才能相處得更坦誠和愉快。