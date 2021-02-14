【24年前玩轉春牛圖】歐陽震華「牛郎」上身　開啟收視福將之路

中國曆書《通勝》首頁「春牛圖」，以牛郎「芒神」及春牛作為圖像，預示流年是否風調雨順，國泰民安。男星歐陽震華（Bobby）原來在24年前、即是1997年牛年，為東網化身為「牛郎」並搞笑解讀「春牛圖」，笑言要做個「笑口噬噬」的「牛郎」，背後甚有寓意，他說：「凡事唔使急躁，互諒互讓，自然會守得雲開見月明！」

當年Bobby「牛郎」上身後，旋即開始其「收視福將」之路，同年和關詠荷合演的劇集《醉打金枝》，充分發揮其喜劇細胞及過人演技，令他一躍成為當家小生！《壹號皇庭》系列的助攻當然唔嘢小，之後他所主演的劇集如《陀槍師姐》及《金裝四大才子》等更成為經典，更為他帶來無數獎項。最威水的，是2007年憑《賭場風雲》獲艾美獎提名，殺入視帝最後五強，成為首位獲艾美獎提名的香港藝人。而在他「加持」下，幾乎所有作品平均收視一定超過30點，其主演的《法證先鋒》最高收視更達43點，就連他前年玩「亂入」，只是在熱播劇《愛‧回家之開心速遞》客串兩集，也帶挈創近33點收視，打破《愛》劇以往紀錄，「收視福將」的確非浪得虛名！

Bobby接受東網訪問談及當年化身「牛郎」，他初時滿頭問號：「點解嘅？乜我做過呢啲嘢咩？點解我當年有個咁嘅headphone頭㗎？點解嘅？」未幾他開始想起當年拍攝點滴：「我記得當年為咗個造型，開心啲、得意啲，特登跑去化妝間問阿姐，借咗呢個headphone頭嚟戴，成套衫同對鞋，仲有條草，真係抄足春牛圖㗎！就算搞笑，都要認真！」

1997年至今踏入第三個牛年，Bobby的事業也更上一層樓，北上發展順暢，為跟網民互動而開設的短片頻道，短片獲讚好的次數更超過400萬。雖然Bobby笑言應該不會「重操故業」再做「牛郎」，但是不變的，是他如當年所言，繼續鼓勵大家，以正能量面對一切：「過去一年，大家都辛苦嘞！我祝大家今年開開心心，身體健康，國泰民安，最重要就係疫情遠離大家！」

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