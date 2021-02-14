ANSONBEAN成古天樂公司旗下首位藝人

寰亞傳媒集團情人節宣布好消息，跳唱新人陳毅燊（ANSONBEAN）強勢加盟Cool Style，成為古天樂及和Angelababy新公司旗下第一位藝人。ANSONBEAN 自加盟公司後，即密鑼緊鼓投入工作，直言未有情人，所以情人節沒有節目，故特地在年初三赤口兼情人節這天，回到公司跟經理人Kim Chou拜年，及祝她情人節快樂答謝栽培，他還邊跳舞邊拜年。

他說：「能夠見證公司誕生，兼成為第一位藝人感榮幸及特別，一直好喜歡老闆古天樂同埋睇佢嘅戲。」為了不負公司期望，直言會加倍努力：「我依家保持住1星期做幾首歌Demo，先做一個存庫，然後定期再畀大家聽，雖未知公司會唔會揀嚟用，但覺得咁樣會進步得快啲，亦會嘗試練習演戲，之前有試過，但覺得未掌握到技巧，仲未係演員。」說罷立即坐言起行，練習一下拳擊踢腿，似乎有意向動作電影方面發展。

發掘各方面潛能

雖然加入公司時間尚短，但經過《全民造星III》節目磨煉，已看到其唱歌、跳舞、演戲各種潛質，問未來會朝哪方面發展呢？他說：「我承諾會搵到平衡，喺各方面都會努力，去練習我唔同嘅技能及工作，知道前面仲有好多成長及進步空間，會每星期定時反省，再定新嘅指標，催谷自己。」