年度限量版白龍鋼筆　限量8支、身價百萬

自2015年起，MONTBLANC每年都會推出生肖與符號系列（Signs & Symbols），從東方傳統文化的12生肖及神話傳說中擷取靈感，以頂級精湛工藝打造出限量版書寫工具。今年，品牌分別推出生肖傳奇（The Legend of Zodiacs）及尋龍之旅（A Journey among Dragons）兩個系列，當中生肖傳奇系列設計源自即將到來的牛年，於Ag925標準銀筆蓋及香檳金色包金Au750實金筆尖鐫刻上牛及玉米芯圖案，寓意勤奮工作後的豐收，筆身鐫刻的裝飾圖案則取材自祥雲及元寶，筆蓋頂及筆尾位置分別飾上高級珍珠母貝製作的MONTBLANC標誌及海藍寶石（牛年的誕生石），將農曆新年的喜慶氣氛貫注到此款限量版書寫工具，而其限量數目512枝是取自吉祥數字8的三次方。

另外尋龍之旅系列共有兩款限量版鋼筆登場，同樣以人手於筆蓋、筆身及筆尖位置鐫刻上白龍圖案及「壽」字。當中限量88支的1款採用Ag925製標準銀作筆蓋及筆身，筆身飾上白色及藍色亮漆並有數顆鑽石點綴，營造白龍於星空下飛翔的景象。另1款限量8支的筆蓋及筆身更是用上Au750實白金打造，筆身的白龍以淺藍色到深藍色的藍寶石堆砌而成，雙目、腹部及龍爪更鑲嵌上黃色藍寶石、白玉及採用香檳金色包金處理，筆蓋頂及筆尾各鑲嵌1顆鑽石，將東方文化中的吉祥飛龍以精湛雕刻工藝及奢華名貴素材呈現，難怪身價高達百萬。