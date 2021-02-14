牛年升呢！利是錢掃補品

嚟到年初四，大家都𢭃咗唔少利是錢，叫Game迷儲起去，相信拖牛上樹更容易，計我話一於用錢買補品，藉此優化打機體驗仲好啦！今次就按價錢分門別類把它們搜羅出來，豐儉由人，總有一款啱大家！

【$1,000以下】

觸屏操控體驗

Flydigi APEX2是一款藍牙手掣，兼容手機或電腦，機面的BXY鍵首創拖動式輪盤功能，按壓時能夠360°拖動，操作恍如捽芒靈活。全機多達27鍵，是一般手制２倍，內建６軸體感技術及OMRON微動結構，按鍵壽命達500萬次！玩家還可定義1,680萬色燈，搶Fo話咁易！

急救鯨級尿袋

在外打機最怕突然無電，這款Xpower PD20E擁有 20,000mAh特大電量， USB-C充電口最高輸出100W，足夠為２台手機或１台筆電提供電力，另外２組 USB-A充電口甚至支援QC及VOOC快速技術。重量只有355g的它，體積比同容積尿袋細一個碼，便攜性一絕！

【$1,000至$5,000】

隊友溝通必備

打射擊遊戲要耳聽八方，SteelSeries Arctis 7P是首款專為PlayStation 5而設的電競耳機，並兼容PS4、Switch及桌面電腦，玩家可調整側音，藉此控制回送耳機的麥克風輸入量，人音與環境聲的音量完全自己話事，與隊友溝通自然更加容易！

無痛直駁大芒

嫌手機或平板屏幕太細打得辛苦？呢款Better-Digi U16SN就幫到手，它可無痛直駁智能手機及各款主流遊戲機，屏幕達到16.1吋1,080p質素，支援6毫秒快速反應、1000：1對比度及300 cd/m2亮度，但重量僅為600g，攜帶方便去到邊玩到邊！

最輕遊戲滑鼠

Logitech PRO X SUPERLIGHT總重量不足63g，屬全球最輕的無線遊戲滑鼠，連《英雄聯盟》世界冠軍戰隊DWG都用，不容「輕」視。它支援1毫秒極速回報及25,600 DPI靈敏度，移動距離只有一條頭髮的50分之1也能成功偵測。續航力約70小時，配合Powerplay技術更可一邊無線充電一邊使用，擺脫纜線束縛。

微秒反應時間

同樣來自Logitech的G913 TKL無線RGB機械鍵盤具備LIGHTSPEED無線技術，實現專業級1微秒反應時間和長達135天的續航時間，同時按鍵排布緊湊兼具備遊戲所需熱鍵。透過遊戲軟件更改變其1,680萬種色燈，啟用RGB炫光狀態下，一次充電提供40小時電量。

【$5,000以上】

破格護眼曲芒

Samsung Odyssey電腦顯示器單是賣相已十分破格，皆因用上1000R曲率屏幕，視覺貼近人類視覺曲率，予以極強包圍感。當中G7型號具有27吋及32吋，支援240Hz刷新率、1ms反應時間，並兼容G-Sync技術以消除畫面撕裂及減少延遲。另外它獲發TÜV Rheinland眼部舒適認證，有助紓緩雙眼疲勞。

按走腰背痠痛

打機長時間姿勢不良或使用不當裝備容易腰痠背痛，Predator電競天王椅由Acer及OSIM聯合開發，獨家V形夾膊技術及360度按摩滾輪，前者還原按摩師手指V字同步開合的細膩動作，「摙」走深層痠痛；後者則針對腰背進行推壓。特設78.5cm特長椅背，適合身高150cm至185cm的玩家使用。

突破繪圖極限

Razer Blade 15電競手提電腦裝備NVIDIA GeForce RTX 30系列GPU，電源效率是舊款2倍，配合Dynamic Boost 2.0技術提高光線追蹤表現。它的15.6吋屏幕提供360Hz、240Hz及60Hz 3個更新率，滿足不同遊戲類型。與此同時，它的THX Spatial Audio喇叭還帶來360度場景音效，足夠讓耳朵懷孕！