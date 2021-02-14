飲杯咖啡送玫瑰　林奕匡玩灰銀髮型氹老婆

歌手林奕匡（Phil）和太太李靄璣（Rikko）情人節在網上放閃，當素顏的太太入廚房飲咖啡時，老公就遞送上一紮紅玫瑰，令她感動又驚喜。Phil接受訪問時表示：「知道呢啲時間好難買花，所以我上個月就訂咗，（平時都咁浪漫？）咁呢兩年喺疫情下都唔會有大型嘅Celebration，所以小量嘅事都要做吓啦。」

談及其灰銀髮新造型，他說除為新歌《時間的囚犯》轉形象，另一原因是向太太「找數」：「結婚時，我老婆話如果我可以染個好淺色頭髮就會好開心，但當時冇做到呢件事，不過今次為咗新project、新一年、新歌各樣嘢，都想有大轉變，我係想要白灰色，因為被時間洗禮嘛。」

而Rikko則笑言：「Phil話因為疫情時間太長，等到佢頭髮都白埋喎，講笑。其實佢係為佢首新歌《時間的囚犯》，講我哋都係畀時間綑綁住，成日話到邊個歲數就要結婚，或到邊個歲數就要點樣、要點樣，首歌比較型格，所以佢公司想佢新形象。」又稱老公以前形象太乖仔及老實，但現變成白灰色頭髮，她大讚：「好鍾意，我睇韓星，覺得佢依家好靚仔、好型，好上鏡。」問她情人節可有節目，她稱沒有特別，覺得和老公日日都是情人節，而新年時就請朋友回家食盆菜：「我想派利是，唔請朋友冇得派呀。」