憧憬外國結婚　黃智雯下廚亂嚟被趙希洛喝停

藝人黃智雯與趙希洛（Candice）當年因參選港姐而熟落，升呢為好姊妹，雖然各自有另一半，但兩人感情仍好到不得了。踏入牛年，廚藝了得的Candice孖住智雯下廚，起初炮製「撈起」時也有板有眼，不過之後合力製作「富貴卷」便見真章，智雯把大量餡料放於腐皮上，儼如糯米雞般，其後眼見Candice分批把卷物落鑊炸，她一度想中途插入，把餘下的卷物融入完成品中，Candice見狀即場喝止，令她隨即笠水敗走。

事後智雯笑指平日一起出埠旅遊時，大多由Candice下廚，自己僅需飯來張口：「佢好識照顧人，對食又有要求，亦清楚我飲食習慣，所以多數都係佢搞，我就冇咩耐性，咪教番佢用氣炸鍋。（平時有冇煮畀男友食？）都有，其實心意都好重要，佢應該冇投訴。」

想李施嬅帶闖荷里活

談到與男友拍拖多年，智雯坦言正朝結婚方向，男友亦已成為家人一部分，所以僅欠一紙婚書：「傳統嘢屋企人冇畀壓力，不過到時未必大排筵席，人馬座好隨心，最重要係佢對我同家人都好好。（去外國結婚？）喺外國感覺開心啲，到時結咗婚應該呃唔到大家。」而一直低調感情事的Candice，則幻想另一半於巴黎鐵塔下求婚。

工作方面，智雯將蓄勢待發迎接新突破，更賣關子說：「除咗拍劇，仲會有同音樂有關嘅計劃，但要睇疫情嘅變化而定。」Candice則表示想參與音樂舞台劇及電影，還想衝出香港：「以前喺學校玩舞台劇用英文講，希望有機會嘗試吓接觸外國嘅製作，唔知李施嬅可唔以帶我入荷里活呢？」