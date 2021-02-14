《失憶24小時》郭晉安幫譚俊彥搵記憶爆笑彈

視帝郭晉安與譚俊彥在新劇《失憶24小時》首度合作，一個演「壞」、一個扮「傻」，上演黑色喜劇。安仔謙稱面對譚俊彥挑戰大，做戲似考試；演慣沉重角色的譚俊彥就指要向搞笑能手安仔偷師，兩人戲中笑料百出。

王心慰監製的無綫新劇《失憶24小時》將於2月15日、逢星期一起晚上8時30分在翡翠台播出，故事由一個「戇居佬」遇上一個「躝癱」為設定，講述室內設計師譚俊彥與茶餐廳伙計郭晉安，兩個截然不同的人因一宗綁架案而扯上關係，並引發連串問號。

暗懷鬼胎的安仔「協助」綁架後患上「短暫性全面失憶」的譚俊彥還原真相，追查被綁架原因以及綁匪身份，當中涉及社團成員單立文與譚偉權等，原來劇中每個人物都跟事件有關，劇情曲折，謎底逐一拆解，是一部既懸疑又幽默的黑色喜劇。

初次合作火花四濺

新作不但情節驚喜，演員配搭更是新鮮，兩位男主角初次合作已擦出火花，喜感十足，令人喜出望外。安仔透露他們事前會將對白背到滾瓜爛熟，埋位不會看劇本：「對住譚俊彥好大挑戰，好似考試咁，埋位就講對白，咁先有時間做到更多嘅嘢。我同佢第一次合作，佢係一個既勤力又有禮貌嘅演員，又係一個好好先生。」劇中安仔有不少動作場口，落水之餘又要碌落山，頗為辛苦。

譚俊彥就指這是他在無綫的首部喜劇，要向前輩安仔偷師：「佢拍喜劇好有經驗，我同單立文、安仔有段戲係我喺無綫以來最好笑嘅一段。我演一個傻更更嘅人，性格小朋友、單純又直接，同我本身性格好大出入，年紀有番咁上下，要搵番嗰種童真好難，難得大家將頑皮、曳嘢全部摷番晒出嚟，好搞笑。」

贖完老公失蹤 王君馨勾佬？

除了綁架案之外，劇中還牽涉一筆失蹤贖款，飾演譚俊彥太太的王君馨交贖金後不知所蹤，後來被揭發與張達倫關係耐人尋味，但張達倫同時想翻撻前妻江欣燕，感情錯綜複雜。君馨透露與譚俊彥首次合作已相當合拍：「同佢合作好舒服，我哋都喺外國讀書，大家有時會用英文溝通，我哋又會將自己平時夫妻相處嘅細節加入角色，令角色更真實同生活化。」她又指有幾場喊戲特別難忘，感激對方運用不同方法助她入戲：「喺佢身上學到好多嘢，我好幾次同身邊朋友講佢係好對手，大家好合拍。」劇中譚俊彥亦夾在古板父親姜大偉及「竹升妹」太太王君馨之間，左右做人難。

食飽等抱9條街 譚凱琪內疚

劇情除了幽默之外，亦不乏溫情，有笑有淚。郭晉安對家人相當有愛，他有智障弟弟何遠東、失婚「中女」妹妹江欣燕，以及「港女」前妻譚凱琪。何遠東拍攝前曾到匡智會觀察學員起居生活及上堂，做足準備工夫，他說：「其中一場戲係學員同我一齊抹車，講我受委屈，學員好投入仲安慰我，好有人情味。」劇中他更獻出「男男」初吻給安仔。

至於譚凱琪最深刻是安仔抱她跑足9條街搵醫院，她說：「當日拍咗4、5個鐘，我見佢拍到流晒汗，最內疚係我拍之前仲要食得飽飽，加重咗佢嘅負擔。」