35C阮兒揀黑Bra再戰江湖　博行桃花運

「無綫咪神」阮兒驚爆和拍拖3年的藝人衛志豪分手，揚言目前要寄情工作，但未開劇兼新仔上場的她，日前單拖現身銅鑼灣書店，對心靈雞湯的英文版書籍情有獨鍾，睇完一本又一本，全身散發文青味，睇夠本又走去商場攤檔揀香精，似要靠書籍及香薰療情傷。

本以為她無人陪好淒涼，但一見相約了的男閨密、形象指導許嘉浩（Karl）出現就變得雀躍，1男1女急步入內衣連銷店，雖新年人人愛揀紅底或紅bra應節，但她卻偏愛充滿誘惑的黑色喱士bra top，銷定目標後再閃入試身室，「鬼妹仔」性格的她，還大方地打開門騷身材向Karl問意見，免費賣35C大包。

之後再轉戰首飾攤位試不同的頸鏈，滿足完購物欲後，又被路經的商場大桃花吸引，即場要好友為她影靚相，還圍住桃花轉了3個圈，一顆恨再拍拖的心表露無遺，影完笑完又往另一商場再血併過。

昨日她接受訪問時表示：「唔開心嘅日子都過去咗，最緊要向前望，（可有和前度聯絡？）有呀，互祝新年快樂。（圍住桃花轉求姻緣？）順其自然啦，都想人緣好啲。」至於情人節就相約了女閨蜜，就算單身也一樣過得開心。