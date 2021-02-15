【是日通勝】（一點居士）

辛丑年正月初四甲午金定日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、上午1時至3時

宜：嫁娶、開業、會友

忌：出財、開倉、移靈

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：4、5、7、0

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊

被周邊的負面消息影響，甚至會因小事而動怒。

金牛

事業與財運俱佳，分析力強，可洞悉市場走勢。

雙子

心情愉快，身邊人也受到感染，感情生活融洽。

巨蟹

處理感情有點神經質，凡事問清楚好過估估吓！

獅子

單身者參與娛樂活動或有艷遇，但要節制開支。

處女

狀態不佳，顯得有點懶散，不宜沾手買賣投資。

天秤

運氣一般，行事要踏實，求財宜採取保守策略。

天蠍

愛情運強，甜蜜的感情生活可為工作帶來動力。

人馬

財運稍遜，勿沉迷賭博，投資策略宜保守為主。

山羊

幹勁十足，處事效率高，但求財勿心急作決定。

水瓶

應對人際關係顯得有點兒過敏，小心誤交損友。

雙魚

處事有點迷失，別只看表象，更提防花言巧語。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠（14歲）

旺弱指數：（升）虎 人緣旺

（跌）牛 財運跌

鼠

是日沖煞，只要對自己有信心，明天會更好！

牛

財運下跌，行事進展緩慢，宜提高警覺防出錯。

虎

運勢上升，頭腦精明轉數快，可理順人際關係。

兔

行桃花運，渴望拍拖者要把握機會，有望脫單。

龍

心情靚，行動力強，可成為別人生活中的貴人。

蛇

小心駛得萬年船，今天運氣稍遜，要謹言慎行。

馬

運氣一般，但別介懷，行事只要不輕率就可以。

羊

正財運佳，能冷靜思考問題，可從投資中獲利。

猴

得到身邊人包容，家庭生活和諧，心情很不錯！

雞

愛情得意，事業運稍遜，謹記今天的事今天做。

狗

工作順利，可輕鬆完成使命，偏財運也相當好。

豬

渾身是勁，不會被工作難倒，但不要忽略休息。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

西洋占星也有擇吉時

水星逆行相信是十二星座之外，最常聽到的占星學名詞，有逆行就會有順行，所以在此第一件向大家匯報的事，就是水星在2月21日（星期日）初十就順行啦！

近日有幾位朋友問我，究竟放完農曆新年那幾天紅假後，哪天才是開工吉日？不如也跟大家講一下，原來西洋占星都有擇日這個項目，是為進行某些重要事項，如結婚、公司開張、旅行等選擇一個較好的時間點來開始。

認真研究過紅假後那幾天，有甚麼吉時是最適合開工，閣下如果可以彈性揀選日子及時間開工的話，不妨考慮2月20日（年初九）上午10時45分至下午3時30分之間，這個時間在農曆十五之前會是比較好的，尤其是對從事銷售、教育、寫作等行業，又或是工作上需要經常溝通說話的朋友都十分有利。如果一定要在年初五開工的話，上午11時45分會較沒有壓力。

其實，近日有工開可能已經是好事，這個擇吉時開工的限制也實在太多，只不過「年初幾適宜開工」又真的年年都會跟老闆、同事討論一下，切記，真的擇了吉時開工的朋友，就要認真地開工，不要說甚麼開着個電腦「扮工」就算。