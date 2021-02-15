【講金唔講心】李佳芯買大屋棄愛巢　張曦雯趕上車唔嫁住

視后李佳芯踏入牛年即轉運，新劇排住隊出街隨時再登視后，事業有望重上高峰的她揚言計劃今年一圓上車夢，添置安樂窩與家人居住，意味繼續與男友陳炳銓「分居」。而同樣正值上位期的花旦張曦雯，亦講明無意當人妻，全心發力儲錢置業，兩女「寧要磚頭唔要膊頭」！

上年成績自評60分

李佳芯去年是非纏身，除了慘被連飛出4劇外，又傳與男友陳炳銓分手，事業愛情兩失意。新年新氣象，踏入牛年即轉運，由她主演的兩套新劇《智能愛（AI）人》及前年拍下的《愛美麗狂想曲》於今年播出，意味着視后將捲土重來。自我要求極高的她，對於去年事業成績的滿意程度只打60分，僅僅合格之上。她形容去年是實在的一年：「上年最令我印象深刻嘅係第一次出書，由籌備、落筆、出書，大半年間完成咗一件一直想做嘅事，好似懷胎9個月。」

同屋企人報喜不報憂

談及新年願望，她透露有望今年實現置業夢：「我Feel到差唔多啦，因為樓價開始回落。（同家人住？）同屋企人住係我一個目標，好老實空間都要足夠，但香港要咁大嘅地方都要一定嘅價錢，或者考慮買兩間屋住得近。」言談間似乎未有計劃與男友共築愛巢。去年負面新聞從四面八方襲來，但她選擇欣然接受，又指曾被家人問過為何在電視上甚少見到她，習慣報喜不報憂的她表示：「我同佢哋講唔好畀報道影響，事實上冇可能24小時都喺電視見到我，我只可以講呢啲令佢哋唔好太多擔心同幻想。」

面皮厚唔怕攞利是

適逢農曆新年，拜年時少不免上演一場「問答大賽」，她也逃不過親戚的「關心問候」，她笑說：「早幾年親戚會問我幾時結婚，但我發覺呢幾年真係冇再問，可能放棄咗我，哈哈！我哋呢行講際遇，好多事冇得預計，今日唔知聽日事。有啲細過我嘅表妹一派利是畀我，其他長輩就笑我『你仲好意思攞，你自己應該要派啦！』但我好厚面皮駁嘴『有得攞點解唔攞！』」

場地：Stain+

張曦雯攞咗視后先肯嫁

事業愛情兩得意的無綫花旦張曦雯（Kelly），雖然已認定了外籍男友，再加上風水師贈言牛年宜結婚，但她寧願投資磚頭也無意當人妻，還搞笑把視后獎座與結婚一事掛鈎，笑指當目標達到便是出嫁之時。

回顧過去一年，Kelly指表示有幸於劇集做女一，還首次成為視后候選人，就連「最受歡迎電視女角色」也打入5強，足已令她滿足。問到下個目標是否視后？她笑說：「攞到都開心，但講天時地理人和，有信心終有一年會成功，依家拍緊《白色強人II》，演腦神經醫生好專業，但心底又好細路女，鍾意談戀愛，同郭晉安延續上集感情線，陳豪就係前男友，佢返嚟想搶番我。」

牛年想向電影圈發展

談到牛年展望，她寄望可以拍電影。問到會否想升呢做人妻？她耍手兼擰頭說：「唔想嫁住，雖然早前拍風水節目，師傅話我今年適合結婚、生仔同買樓，我認為買樓就夠，千祈唔好結，心態完全未準備好。（幾時先結？）呢一下開心就OK，結婚唔代表開心，Keep住個狀態，冇計劃，要睇事業，拎咗視后就可以結啦！」

今年努力搵夠首期

身為孝順女的她，為讓身在美國的父母早日退休來港團聚，正努力儲錢置業。問到首期準備如何？她笑說：「距離目標差好遠，因為2020年似暫停咗一年咁，所以今年要努力。（置業先？）係呀！仲諗緊應唔應該，睇吓得唔得，有自己屋企個人定啲，有個儲錢目標。」

場地：台北．寬巷子@海港城