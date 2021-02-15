劉溫馨彭慧中嘆遇霧水情緣　寧缺勿濫唔急揀

藝人劉溫馨、彭慧中化身古典美人，牛年獻瑞，日前齊齊於灣仔拍攝旗袍靚相，大晒美好身段，期間，更對精緻的玉石紅棗、角仔、蟶子等愛不釋手，玩過不休，十足十小孩子一樣，相當搞笑！

生肖屬馬的劉溫馨，被指今年會有霧水桃花，她亦慨嘆自己過去遇的都是「霧水情緣」，她謂：「都真係遇到幾多，所以到依家都係單身，通常了解之後，發現唔啱都唔會拍拖，寧缺勿濫。」

彭慧中跟劉溫馨一樣，一向都係「宅男」女神之選，但去年甩拖的她，亦自嘆欠好姻緣，但牛年都不會急住追，繼續享受單身慢慢揀：「由細到大，農曆年都會跟爸爸、媽媽去親戚度拜年，因為啲表姐都結咗婚同有小朋友，令到家族愈嚟愈多人，好熱鬧！（有冇被長輩催婚？）梗係有，我爸爸都有份催，但我搵得嘅當然希望喺長久嘅，所以要慢慢揀。（有冇合格嘅追求者？）冇，依家有啲難度，因為疫情小咗出街，冇乜點識新朋友。」

談到理想對象要具備甚麼條件，兩人異口同聲表示最緊要有責任心，劉溫馨表示：「要錫我啦，唔使好有錢，但起碼要有穩定工作，可以應付到基本生活，唔可以終日無所事事，要有責任心。」

場地、服裝提供：中藝灣仔旗艦店