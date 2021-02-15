【狂窒老婆】黃貫中爆浪漫史　朱茵呻好耐冇拍拖

女神朱茵同黃貫中（Paul）早前帶埋阿女「叉燒包」參與大陸綜藝節目，唔少網民都讚兩人互動好恩愛！佢趁住尋日情人節，再喺社交網放閃，上載兩公婆畫畫片段！阿Paul一嚟就笑言：「今日（尋日）初三赤口啦，為免大家拗交呢，大家最好講少句，但冇聲又唔好呀，所以專心畫嘢。」兩人要用15分鐘畫對方樣，睇吓邊個畫得比較好，點知朱茵就話：「好，個樣？！」Paul就搞笑窒老婆：「個樣啦梗係，唔通畫腳板底咩？」氹得朱茵發笑！

當問到朱茵有冇畫畫天分時，Paul就讚老婆畫畫叻過自己，朱茵都問：「唔係啩？」Paul即笑言：「梗係唔係啦！」朱茵就笑住反擊：「你知唔知咩叫客氣呀？」期間，朱茵又呻好耐冇拍拖，阿Paul都認同，因為好難賣甩個女，但間中都會爭取二人世界，去食啲平時阿女食唔到嘅嘢！被問到當初對對方第一印象係點時，Paul即時大讚老婆：「好靚呀！」朱茵就大爆老公當時唔敢望佢，但一直笑！

而講到最深刻嘅情人節，Paul就話曾帶老婆去街市買餸，仲自稱：「幾浪漫！」之後返屋企煮飯仔，覺得唔差得過出去食燭光晚餐！最後佢仲話夫妻間唔會因為多咗小朋友而改變，仲醒大家愛情保鮮法：「你心態有冇改善係比較重要，又係嗰句，唔好『老奉』！」