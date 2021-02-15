群星過情人節　男友自爆將美瑾霍絲滴血當飾物

昨日是情人節，一眾歐美群星都有慶祝並將照片放上社交網站與粉絲分享。其中荷里活性感女神美瑾霍絲（Megan Fox）和歌手男友Machine Gun Kelly（MGK）今年首度一同過情人節。他貼與女友未曝光過的照片，並自爆戴住條頸鍊吊嘴內有女友的血！

曾唱過歌曲《Bloody Valentine》（血色情人）的他留言說：「我將你嘅血纏住條頸🔪♾🌹我嘅血色情人。」美瑾最近被影到左手有神秘鑽戒，因而被傳出2人已訂婚。不過及後2人已否認並指好開心在一起。

除了美瑾與男友之外，「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）與影星老婆Blake Lively亦有一同慶祝情人節。她上載老公為她染髮的片段。並笑指老公是她「可以預見將來的永遠情人」此外，型男索女歌手情侶Shawn Mendes和Camila Cabello昨日亦一齊慶祝情人節，男方分享他吻女友腳的照片，並留言：「我吻你隻腳因為我愛你，Camila Cabello。」實行冧爆女友！而天后Britney Spears的大隻仔男友Sam Asghari亦有於社交網站貼行山時的合照，並留言冧女友。