【李居明大運同行】今日先用手機開工

今天大年初四（西曆二月十五日星期一），是牛年首個開工大吉日，可選上午九時至十一時開工大吉。再早一點七時至九時開工亦可以。

明日大年初五（西曆二月十六日星期二）是大凶日，香港政府機構及公務員，在凶日凶時上班，衰足一年。是日勉強可選擇辰時（上午七時至九時）開工。早一點回到辦公室，開電腦開工！就是說，解救凶日開工的方法，是早點上班，九點前便回公司開工了。

由於大年初五是大凶日，能夠自由決定開市日的店舖或私人公司，最好能在大年初四回公司做開工儀式。派派利是、開開電腦，做點事便可離開。現在很多人都在家工作，你可選擇在今天早上9-11時，用電話或WhatsApp向上司拜年，表示「我已開工喇！」，打電話給客戶並恭祝生意興隆等等，公司同事互相派利是，應一應個吉日吉時開工。

成功的老闆，身邊一定有這四件寶：旗、鼓、印、箱。

首先檢查辦公桌，是否符合四靈山訣的「左青龍右白虎」，即左方的擺設要高於右方。青龍位最適宜放一枝或數枝「旗」！國旗、特區旗、公司旗等等。今年要進攻大陸市場，必放國旗，要做哪個地區生意，便放那個地區的旗幟。放地球儀或世界地圖，業務或活動能夠向世界出發。

除此之外，老闆還應擁有多於一枚、價值不菲的印章，刻上自己或公司名字，代表有權有勢；圓形的茶几或圓櫈代表「鼓」，助旺名氣；有財箱才能聚財，以放置於隱蔽不易被見處為佳！

辦公室、會議室不可以開兩扇門，等如人永遠不會有兩個口，否則容易惹是生非。檢查哪扇門的方位今年最旺，便用此門出入，不當旺方位的門今年便封了它。比如今年正西方最旺，便開西方的門，讓員工和客戶通過此門進入會議室，不但同事關係和諧，亦能盡快決策重要項目，業務談判勝算機會較高。

公司招牌通常有多盞射燈照射着，請留意數量以六數、八數為吉，切忌用二數（二黑病符）和五數（五黃煞）。六盞燈熄了一盞變「五」數便是凶數！八盞燈熄了一盞變「七」數，便犯了「刀光劍影」！因此，要請專人管理招牌上的射燈！

父母為女兒出嫁有很多問題！明日和大家談談牛年桃花！