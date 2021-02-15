崔振赫返回現代　《哲仁王后》大團圓結局收視創新高

改編自內地人氣網劇《太子妃升職記》的tvN韓劇《哲仁王后》，講述生活在現代的型男廚師崔振赫意外跌入泳池中，靈魂穿越到申惠善扮演的朝鮮時代王后身上，與金正賢飾演的國王哲宗產生感情，劇集於昨晚播畢，金正賢與申惠善改寫了歷史，上演大團圓結局，而平均收視錄得17.4%，最高收視更錄得19.3%，成為tvN韓劇歷代最高收視劇集第5位。

昨晚講述金正賢與申惠善成功重返宮中，趕及阻止新的國王登基儀式進行，而金正賢剷除企圖謀反的惡勢力，因出血過多而有生命危險的申惠善最後與胎兒度過危險期，身體好轉的她與金正賢在宮中進行改革，改正不合理的政策。

至於崔振赫的靈魂在與金正賢一同中槍倒地時重返現代，他醒來後立即從醫院逃出，並走到書店查看朝鮮王朝實錄的內容，發現金正賢扮演的哲宗成為了哲祖，代表他未有在遇害時去世，當他見到書中哲宗的畫像時，因為想起金正賢當時為了逗他笑而做出的趣怪表情而感觸得又喊又笑。

而金正賢發現本來十分麻甩的申惠善突然變得斯文有禮，笑着對申惠善說：「你最近怎麼說敬語了？是不是又想嚇我呢？」而申惠善就安靜地露出微笑，與金正賢甜蜜相擁，上演大團圓結局。