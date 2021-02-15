開工吉日吉時　風水布局

農曆新年假期過後，又要為新一年事業打拚，無論老闆或打工仔都想在牛年諸事順利、生意興隆，龍震天師傅提供了一些開工吉日吉時，還利用牛年九宮飛星圖的大利方位，教大家在辦公室放置小擺設來催運，助人人開工發財。

首選初九啟市

牛年大年初一至年初四為公眾假期，一般打工仔都會於初五啟市，但當天大事不宜；最好的開工吉日為年初九（2月20日），吉時為11:00am~1:00pm。不過年初九當天沖蛇，屬蛇者或想早點開工的人士，可考慮「次選」年初六（2月17日）啟市，吉時為9:00am~11:00am，生肖沖虎。若果打工仔真的要在初五（2月16日）開工，可考慮當天吉時11:00am~1:00pm，生肖沖牛。龍震天師傅補充，一般打工仔難以指定開工日子和時間，大可於返工後留待吉日吉時才做開工儀式，例如到年初九11:00am~1:00pm才抹枱抹椅、整理櫃位等，也有助牛年開工大吉、事業順利。

正西方正財位

龍師傅表示：「除了揀好吉日吉時開工之外，在辦公室桌面擺放合適的風水擺設，亦能起催旺運勢之效。」按牛年九宮飛星圖，正財位在正西方，可放8粒啡色石頭在一杯水內，杯口闊過杯身並不用蓋住，每天換水，可催旺牛年事業運。至於桃花位在正南方，可放11粒黑色石頭在一杯水內，同樣水不用蓋住及每天換水，可催旺牛年桃花人緣。若從事銷售、經紀等以佣金為主要收入的人士，則可於正中央的橫財位放6粒白色石頭在一杯水內；不過在寫字枱正中央擺陣可能有點難度，大可改用細細粒的黃水晶，無論晶石或晶球等形狀也可，用膠紙貼於枱底中央位置便可催旺橫財運。