【盤點經典賀歲片】年初四咁嘅樣？即係咩樣呀！

今日年初四，大家雖然要返工，不過千祈唔好「年初四咁嘅樣」，日子要照樣過，放鬆啲啦香港人，新年睇吓戲就最啱Feel喇！今次等我哋盤點吓經典賀歲片，睇吓大家有冇集體回憶！

周星馳系列

星爺拍過唔少賀歲片，好似《破壞之王》、《西遊記大結局之仙履奇緣》、《大內密探零零發》、《行運一條龍》、《逃學威龍3之龍過雞年》、《喜劇之王》等，相信大家都睇過唔止一次！

而《逃學威龍3之龍過雞年》可以話係最經典，電視差唔多年年都會重播，星爺同天后梅艷芳喺戲中擦出唔少火花，有搞笑有溫馨。戲中有唔少彩蛋，好似搵咗《賭聖》嘅洪爺（秦沛飾）同埋《賭俠》嘅大軍嚟客串教賭技，星爺就以《賭聖》姿態現身；梅姐扮荷里活電影《本能》，着住黑絲腿擘擘，同莎朗史東真係有得揮！

「年初四咁嘅樣！」一講起就會諗到《行運一條龍》，呢句說話正正係打工仔嘅內心寫照，「年初四，假又放完，錢又使晒，工又要返，點會有好樣呀！」

《家有囍事》系列

《家有囍事》總共拍咗5輯，輯輯嘅陣容都非常強勁，好似有張國榮、周星馳、張曼玉、吳君如、毛舜筠、古天樂等人，粒粒旨星！

第一輯最爆笑，一定係星爺患「無定向喪心病狂間歇性全身機能失調症」，「邊個淫蕩呀？我淫蕩！」呢個對白夠晒無厘頭。星爺同張曼玉都有唔少互動，好似扮《人鬼情未了》玩陶瓷，仲有玩埋「巴黎鐵塔反轉再反轉」都夠晒經典！另外，李香琴喺戲中嘅一幕，「冇電視睇點算？世界末日喇！」成為咗網上流行截圖。

第二輯唔少靚女加盟，好似伍詠薇、鍾麗緹、吳倩蓮等人，伍詠薇戲中醜小鴨變天鵝，鍾麗緹就靚女扮傻妹，真係好大犧牲！

梁朝偉系列

影帝梁朝偉係好戲人，咩戲都難唔到佢，而其實佢仲好有喜劇細胞！先講《射鵰英雄傳之東成西就》 呢套戲，《東成西就》其實係王家衛導演嘅《東邪西毒》衍生品，皆因當年《東邪西毒》超出預算同埋超出預定製作時間，所以用番原班陣容演出《東成西就》頂一頂，短短27日就拍攝完成，票房最後仲好過《東邪西毒》，真係夠晒傳奇！朝偉經典孖膶腸就造型，就係出自呢部電影！

梁朝偉同楊千嬅《行運超人》係2000年後嘅賀歲片，以玄學為主題，有搞笑有溫馨，新年睇就啱晒！戲中有唔少金句，好似「梅花入屋擺一年，霉到賣屋又賣田。」、「青馬天地連一線，萬丈大佛面向西，風和日麗旱天雷，愛你變成害死你」，睇字有聲呀喂！

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