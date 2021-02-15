金素妍同嚴基俊結婚　《Penthouse 2》第2條預告片曝光

韓星金素妍與Eugene主演的韓劇《Penthouse》第2季將於本周五啟播，繼首條預告片於上月曝光後，劇組昨日再公開第2段預告片，片中金素妍把SIM卡放進口中，似乎是想毀滅證據，她聲震震地說：「對我來說，唱歌就是我的生命。」而Eugene亦說：「唱歌也是我的生命。」並用憤怒的眼神看着金素妍，警告對方說：「不要輕視我！」

而嚴基俊在妻子李智雅死後向金素妍求婚，2人計劃在婚後繪畫幸福的將來，朴殷碩就說：「全部人都會死在我手上。」預告為死去的李智雅報仇，Eugene亦質問嚴基俊殺死李智雅的原因，至於飾演金素妍前夫的尹鐘焄就激動大喊：「我會捉拿那個犯人的，無論他是誰都會。」而預告片尾段出現之前成為話題的「蝴蝶紋身女」，令觀眾好奇她的真正身分。

劇組在預告公開後表示：「在惡人勝利的第一場鬥爭結束之後，各個人物會起甚麼變化將是《Penthouse》第2季的焦點，請大家期待血的演奏再次開始的《Penthouse》第2季。」

另外，李智雅、金素妍與Eugene昨日亮相節目《家師父一體》，元祖女團S.E.S出身的Eugene大談當年以歌手身分活動時的趣事，而李智雅飾演的沈秀蓮在第1季遇害身亡，當主持梁世亨問「沈秀蓮最後會怎樣？」時，李智雅就未有回答，只露出意味深長的表情，並笑說：「我差點說出來了！」