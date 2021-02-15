全新虛擬概念店　線上線下Happy Shopping

隨着時代不停進步加上受疫情影響，近年大家的購物模式亦有所改變，不論日常生活的必需品或者為衣櫃添置新裝都選擇足不出戶以網購方式入手。但對於偏好於實體店睇過摸過先出手的用家，一時三刻可能未必適應此轉變，而模擬實體店出現正可以幫大家過渡這種生理上及心理上的落差。其實這類Virtual Store/Virtual Showroom絕非新奇事物，一些汽車品牌或傢俬品牌都有推出，不過以往大家可以自由自在無拘無束行街購物，當然不會察覺這種虛擬購物的樂趣所在。

一直打造旅遊及商務產品的生活時尚品牌TUMI，日前於亞太區及中東地區推出全新虛擬概念店，讓顧客通過擴增實境（AR）及3D技術隨時隨地欣賞今個春夏系列新作，更可透過虛擬概念店與線上銷售人員進行一對一的一站式互動貼心服務，由產品介紹以至訂購產品及電子付款過程都輕鬆方便。顧客於虛擬概念店挑選產品後，可選擇直接於線上網店即時付款或向線上銷售人員查詢產品詳情，於線下實體店完成交易，讓顧客尊享輕鬆穿梭線上線下的嶄新購物體驗。