綾瀨遙車廂換衫　吉澤亮大河劇首播收視爆冷

27歲日本國寶級靚仔男星吉澤亮，首度擔正NHK電視台大河重頭劇《直衝藍天》，昨日首播。雖然劇集事前不被看好，但首集收視爆冷高開20%，成為自2013年女星綾瀨遙主演的大河劇《八重之櫻》以來，相隔8年再有大河劇開播錄得2字頭的好成績。

吉澤亮飾演有「日本資本主義之父」稱號的已故實業家澀澤榮一，講述其經歷幕末明治至昭和動盪的一生。前SMAP成員草彅剛、玉木宏、竹中直人、堤真一、北大路欣也、高良健吾、橋本愛等好戲之人亦有份演出，陣容鼎盛。但NHK電視台早前提早公布嵐成員松本潤擔正的2023年大河劇，令《直》劇集備受冷落。不過，在主角吉澤亮落力宣傳下，《直》劇十分爭氣，首集收視亮開20%，瞬間最高收視更有22.8%，總算飲得不落。劇集Hashtag亦一度登上社交網世界熱搜冠軍。

此外，由綾瀨遙夥拍男星高橋一生合演的TBS電視台劇集《天國與地獄～瘋狂的2人～》，昨日播出第5集。與高橋飾演的殺人魔對調靈魂的綾瀨遙，上演「車廂換衫」戲份，收視錄得13.2%。