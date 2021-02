今年情人節撞正年初三,無綫小花陳瀅就身在加拿大同家人過年,而情人節佢都不愁寂寞!事關單身嘅佢收到束巨形玫瑰花,開心到不斷影相晒幸福,仲間接令佢「屋企」曝光!客廳勁寬敞,裝潢簡約行白色典雅風,一無雜物勁整齊,真係令人羨慕呀!

佢唔只收到一紮花,佢以「老公」稱呼嘅圈外人Howie亦越洋送上紅玫瑰花,心意卡上寫住「Wify, please come home soon, I miss you!」以老婆呼喚佢又叫佢快啲返屋企,甜到漏呀!

而陳瀅好姊妹、去年結婚嘅何雁詩就首已人妻身份收花,同老公鄭俊弘(Fred)仲喺海傍隔住口罩深深一吻,網民都笑言:「 鄭生今次超額炮製浪漫🌹,鄭太給幾多分?」、「好有小情人feel呀, Fred哥哥走出comfort zone!」

同男友Mark愈愛愈高調嘅G.E.M.(鄧紫棋)就收到一盒玫瑰花,留言:「本來以為今天沒有花,原來我錯了🤣情人節快樂❤️」相中嘅佢戴上公仔頭飾,隔籬左右都係啲毛毛嘢,少女感十足!