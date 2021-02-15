《Vincenzo》發布會　宋仲基讚全汝彬係最佳拍檔

前年回復單身的韓國男神宋仲基主演的tvN新劇《Vincenzo》將於本周六首播，他今午與全汝彬及澤演，以及導演金熙元出席以網上直播形式進行的發布會，以防疫情擴散，一眾演員受訪時均有戴上口罩，座位之間亦有擺放膠板。

宋仲基在劇中飾演因為被黑幫背叛而來到韓國的意大利律師Vincenzo，身為黑手黨律師的他以惡人手法對付惡人，問到他為何決定接拍這部作品時，他表示：「最近看新聞的話會發現在不同地方都有壞人，我覺得好憤怒，好想有人去懲罰這些壞人，而在《Vincenzo》裏面就有現身張正義的感覺。」他又指看到劇本時覺得很有共鳴，形容故事內容就似飲碳酸水一樣令人覺得暢快。

而一直以來都演善良角色居多的宋仲基被問到扮演惡人時有否遇到困難時，他就說：「我內在有很多不同的面貌，與我比較熟落的工作人員會看到不同的一面，我也刻意去探視我自己，比起覺得我自己也有惡毒和銳利的一面，我認為是要把這一面投影出來。」

他在最近上映的新片《勝利號》中要挑戰講西班牙語，今次則要在《Vincenzo》說意大利文，他指兩種語言有很大差別，而除了要說外語之外，還要將韓國當成是外國地方來拍攝，所以的確不容易，他大讚這部作品很有魅力：「作品的魅力度如果5分是滿分的話，我會給9.7分，這是十分新鮮的作品，令我想起周星馳的《少林足球》和丹素華盛頓的《叛諜裁判》，我想給多過5分。」

而眾演員都說拍攝現場的氣氛非常好，並指導演金熙元是氣氛製造者的角色，宋仲基就大讚全汝彬是最佳拍檔：「大家看到《Vincenzo》時，就會覺得很新鮮和發現她是非常出色的演員。」