果粉專屬配件　防摔實用仲潮得起

Apple產品有多美就不用多說，所以唔少果粉都喜歡「裸機」，只不過光脫脫底下，久而久之就會令機身磨損刮花，影響外觀仲拖低二手價值。今次就介紹一些既實用又漂亮的Mac系保護殼，等大家好好保護愛機啦！

高防鍵盤

美國配件品牌Catalyst多年來Apple產品提供全天候防水防跌的保護殼，剛推出的Bumper Folio是一款專為iPad而設的防震外殼，可與iPad、iPad Air、iPad Pro等無縫兼容，內置防震墊具有減震作用，同時四個角位加入了緩衝墊，提供更強抗衝擊性。保護性以外，它還內附美式鍵盤，上方有齊功能按鍵及倒T形方向掣，翻開即可打字，並細心地加入Apple Pencil筆槽，減低遺失機會，另可抽出來供其他藍牙裝置使用，方便！面蓋折疊後能當作支架，配合隱藏式磁力扣，輕鬆就可調校顯示角度。

軍規耐跌

同廠iPhone 12殼有兩個新型號，Vibe系列主打軍事風格，除達到軍用級MIL-SPEC 810G保護外，還在兩旁及背部加入防滑設計。外殼四角內置緩衝墊，可耐10呎高掉下衝擊，鏡頭位置的凸緣同時為鏡頭提供保護。另一款Influence則走半透明設計，也用上防滑物料及防滑紋理，而且防跌高度更狂達到15呎！以上兩個系列均具備廠方專利「旋轉靜音開關」，輕輕一轉就能啟動手機的靜音模式，比很多機殼要大力按壓才能靜音好用得多。

耳機啱用

Airpods Pro的純白機殼容易變黃，而且耐刮程度一般，Catalyst Total Protection for Airpods Pro以減震矽膠和聚碳酸酯作物料，為用家提供IP68防水以及通過10呎摔落測試的軍用級MIL-SPEC 810G保護。

時裝取向

喜愛Fashion品牌的話，Kate Spade Protective Hardshell Case就啱晒一眾時裝精，表面印滿K​ate Spade New York專有花形及色彩設計，並綴以Bling Bling閃石，絲打見到一定心心眼。另一品牌Coach也有花卉設計的iPhone 12保護殼，帶有標誌性飾花，防震框架提供6吋防跌保護，唔係得個樣！

龍迷專屬

喜愛聯乘的CASETiFY最近為紀念李小龍的80歲誕辰，特別推出Bruce Lee聯乘系列，當中包括由強勁側踢造成玻璃碎裂效果的鏡面手機殼；以《死亡遊戲》黑黃運動服配色為設計靈感的兩款純素皮革手機殼；以及印有龍哥80歲誕辰主題圖案的鏡面手機殼，一眾龍迷不容錯過。