馬國明被批先有後婚　黎諾懿飲醉酒識老婆

藝人馬國明、黎諾懿及胡鴻鈞為無綫收費台節目《師父有請》任嘉賓，主持麥玲玲指馬國明一向異性緣強，絕對是值得嫁完再嫁的男人，不過馬國明卻說：「我唔覺，我同胡鴻鈞想法差不多，大家夾自然會少啲拗撬，咁樣已經好。我感情事唔會影響工作，曾經試過有啲性格唔啱就會鬧交，冇話邊個唔啱，過去咗就冇問題。」

胡鴻鈞被追問感情事

玲玲批馬國明大機會先有後婚，他則認為機會微：「應該唔會中咗先結婚，希望係結咗婚先有BB，咁我每一次拍拖都係向結婚方向諗，因為我好現實嘅人，唔結婚的話，拍拖係好浪費時間。」而胡鴻鈞被追問有沒有拍拖即表現尷尬：「真係唔知今日講呢啲，我以為講事業，不過我唔係好相信旺唔旺夫，好多嘢都應該互相磨合，最緊要係同對方性格夾。」

同太太一見鍾情

諾懿就透露與太太是一見鍾情，更是飲醉酒情況下：「太太係周美欣介紹，約咗1年幾都冇機會，有次我哋飲醉，太太嚟接美欣，我見到佢覺得好靚。（你飲醉喎！）醒咗之後有少少後悔，有問佢拎電話，不過佢起初見我飲到咁冇乜感覺，但因為我太有才華，滲晒出嚟，所以一齊咗。（有個富裕老婆有壓力？）我識太太時已經冇乜理屋企生意，佢交畀哥哥理，只係做副線生意，好少參與屋企業務。」