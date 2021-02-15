余香凝派利是唔會Hea　例牌送雙封！

升呢為人妻的女星余香凝（Jennifer），早前出席公司團拜活動，席間與廖子妤（Fish）、陳穎欣（Yanny）、麥子樂等師兄妹齊齊煎蘿蔔糕、搓湯圓開年，首次以「陸太」身份登場的她，更獲眾人均賣口乖向她𢭃利是，Jennifer笑言派利是絕不馬虎，必定派「雙封」之餘，又會準備「好多錢」入利是：「其實以往都有派，今年會派更加多！」

即將成為人母的她，表示疫情下會減少外出拜年，但有兩個新年習俗就依舊會做，她說：「每年習俗都同阿妹慶祝生日，同埋返屋企打牌，因為媽咪好鍾意，我哋細細個已經識，依家終於有埋老公，可以湊夠四個人一齊打。」更爆老公原本不懂得打麻雀，是為了陪余媽媽才學：「今年教識佢（老公）打牌，等佢可以一邊打牌一邊同媽咪傾多啲偈，雖然以前我同媽咪、阿妹，三缺一都係咁打，但始終四個人打牌會開心啲！」問到老公是否做「魚腩」？在旁的妹妹余潔滢即搶答：「要喺佢老公身上食到胡係好難嘅事。」Jennifer即哈哈大笑：「佢唔會贏，好謹慎又唔會輸，知道人哋要咩牌就唔打咩！（邊個係大贏家？）通常都係媽咪贏。」

而Yanny被問到拜年期間可有被親友催婚？她表示：「唔使拜年，無時無刻都被催婚，見到Jessica（蔡明思）同Jennifer結婚，佢哋都會問幾時到我，但自己覺得未係咁快。」