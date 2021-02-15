成年冇睇過華姐喇！細數6大冠軍之最 邊個先係你至愛？

嚟到大年初四年又拜完，連情人節都過埋，個個留喺屋企冇乜嘢做，最佳打發時間就係睇重播，今次就同大家重溫成年冇睇過嘅《國際中華小姐競選》，歷屆華姐冠軍逐個捉，力選「XX之最」！

「首位雙料冠軍」李嘉欣

「大美人」李嘉欣1988年拎咗港姐冠軍及國際親善小姐之後，同年再代表香港參選首屆《國際華裔小姐競選》，再次奪冠，更贏埋最上鏡小姐，成為首位同時奪港姐及華姐冠軍嘅佳麗，果然「早贏早享受」，無論以後有幾多屆華姐，佢都一定係第1位華姐冠軍。

昔日三圍：34C、24、34

「最生得冠軍」鍾麗緹

1993年鍾麗緹以紫黑色中國風高衩泳裝晒長腿，封胸密實冇線睇都照攞冠軍，入行後更威水被封「人魚公主」做性感女神，而佢更加係3女之母，仲同細佢12年嘅大陸藝人張倫碩拉埋天窗，已經50歲嘅佢到舊年都仲講緊要追B，不得不讚美母親嘅偉大。

昔日三圍：36、24、35

「最重鄉音冠軍」苟芸慧

苟芸慧2009年挾「翻版林熙蕾」之名奪冠，加入無綫後更獲力捧拍劇，但就因為廣東話發音唔標準，更試過將「賣懶賣懶賣到年三十晚」讀成「賣奶賣奶賣到年三十晚」，被網友封為「鄉音四人組」之一，認真陰公豬。明明台灣出世、加拿大長大嘅佢，從來廣東話都唔係母語，佢都好落力咁去練，學好「外語」其實真係一啲都唔容易。

昔日三圍：34D、24.5、34.5

「最Cute冠軍」岑麗香

2010年只得19歲嘅岑麗香代表溫哥華拎第1，因參演劇集《巴不得媽媽》一舉成名，升呢做討論區女神，仲獲封「香香公主」。性格Cute到爆嘅佢，真係做咩都可愛到暈，除咗稱老公做「強強」，大仔乳名叫「BooBoo」，連依家肚入面嘅二仔都改定乳名做「小腰果」，而30+6嘅佢仲Keep到自己年年16歲咁嘅少女樣！

昔日三圍：33C、23、33.5

「最長腿冠軍」張曦雯

挾1米75身高嘅張曦雯，9頭身靚Body嘅佢拎完2012年冠軍之後，最令宅男趨之若鶩嘅唔係佢幾咁有女神Feel，而係佢竟然係打機高手，曾經開過Channel做「機界KOL」，玩喪屍Game直播時仲High爆爆粗！不過依家佢對43吋長腿仲吸睛，竟然試過出Post 1粒鐘吸3萬Like！

昔日三圍︰34C、24、35

「最長壽冠軍」陳曉華

陳曉華2019年為港爭光摘華姐后冠，不過舊年全球遇上新冠肺炎，疫情蔓延至今，舊年嘅《2020國際中華小姐競選》正式取消，仲未卸任嘅陳曉華變相做足2年「冠軍」！今年大家梗係希望疫情減退，如果新1屆再取消，陳曉華真係分分鐘成為史上首位連任3年嘅華姐冠軍呀！

昔日三圍︰33B、24、35

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